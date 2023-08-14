Инстинкт или самоутверждение: почему мужчины изменяют

Ох, сколько женских головок извелось этим вечным вопросом: «Почему изменяют мужчины?». К мужской измене принято относиться, как к неизбежному явлению. Дескать, сильный пол так устроен и по-другому не может. Но, с другой стороны, существуют ведь и верные мужья, которые налево не ходят. Что же они, не мужчины, что ли? Почему на самом деле изменяют представители сильного пола? По большому счёту, как уверяют специалисты, все причины мужских измен делятся на три группы.

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Природный инстинкт Как уверяют многие специалисты, потребность походов налево заложена в мужчинах самой природой. И они этому природному явлению просто не в состоянии сопротивляться, так же как и их сородичи в животном мире.

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В качестве наглядного примера сторонники этой теории приводят петухов, которые за день способны «осчастливить» аж целых 60 соседок по курятнику. Но при этом с одной и той же курицей петух не станет иметь дела более пяти раз. Как бы она потом ни старалась обратить на себя внимание.

Такое же непостоянство демонстрируют в большинстве своём и остальные животные.

Бык теряет интерес к одной и той же корове после семи раз, барана одна и та же овца может заинтересовать не более пяти раз. Зато в отношении других представительниц племени их энтузиазм остаётся безграничным.

Таким образом природа, по мнению специалистов, уберегает вид от вымирания.

Мужчины тоже созданы как носители семени, которым надо непременно делиться, поэтому склонность мужчин к полигамности можно считать проявлением природного инстинкта.

К тому же во время секса женский организм вырабатывает вещества, благотворно влияющие на мужскую потенцию, но вызывающие эффект привыкания. И после длительных отношений с одной и той же женщиной мужской организм перестаёт на неё реагировать.

Прибавьте к этому ещё и заложенный всё той же природой инстинкт охотника.

Вот и получается, что левые загулы для большинства мужчин – вещь обычная и даже необходимая. Психологические корни Однако ряд специалистов считают, что на деле причины мужских измен намного изощрённее и чаще всего имеют психологические корни. В первую очередь мужчинами, которые часто кочуют из койки в койку, движет стремление самоутвердиться. Чаще всего таким образом поднимают свою самооценку мужчины, которым недоступны другие более сложные способы самоутверждения – деньги, положение.

Хотя и немало успешных мужчин – реализованных бизнесменов, актёров, художников и даже политиков – часто оказываются неспособными хранить верность своим избранницам.

Вспомним, например, Бориса Немцова или Владимира Машкова, которые при всей своей успешности никак не могли похвастаться постоянством.

«Нуждающиеся в постоянных изменах мужчины могут быть прекрасными и талантливыми людьми, абсолютно успешными. Но у них с детства сформировалось представление, что главным доказательством мужественности является сексуальность. Эту самую сексуальность мужчина и доказывает постоянными похождениями», – считает московский психолог Дмитрий Орешин.

Для таких мужчин секс является доминантной функцией. И никакими успехами в карьере его заменить нельзя. Даже если такой мужчина изобретёт вечный двигатель, для него это всё равно не будет казаться настолько значимым и убедительным доказательством его мужественности, как победы на сексуальном поприще.

Корни такого представления о мужественности обычно идут из детства.

Например, над кем-то когда-то посмеялась первая любовь или просто предпочла другого.

Это могло так сильно ранить душу будущего мужчины, что, повзрослев, он начал неосознанно мстить этой первой любви через всех женщин.

Сыновья властных мам, растивших ребёнка в одиночку или с отцом-подкаблучником, тоже склонны самоутверждаться за счёт измен.

В детстве мама, чтобы сохранить власть над сыном, с одной стороны, всячески превозносила его достоинства, внушая, что он исключительный, а с другой – подчёркивала каждый его промах, внушая, что сам он, без маминого руководства, ни на что не способен.

В результате таких вечных «качелей» вырастают неуверенные в себе мужчины с громадными комплексами.

Они боятся оказаться в отношениях с женщиной, в той же подчинённой роли, в какой он находился со своей авторитарной матерью.

И измены для него – единственно доступный способ почувствовать независимость. Это даёт ему, с одной стороны, ощущение востребованности и исключительности, а с другой – свободы и независимости. По сути, они пытаются доказать всем женщинам, как когда-то маме, что они всё-таки способны чего-то достичь. По семейным обстоятельствам Впрочем, сильный пол не всегда ходит налево ради самоутверждения. Очень часто мужчины изменяют жёнам потому, что им перестало хватать в отношениях чего-то очень важного. Это может быть неудовлетворённость в сексе, нехватка понимания, общения, внимания, сочувствия со стороны жены.

Не получая этого в семье, мужчина пытается восполнить нехватку тепла и понимания на стороне.

Подобные измены, когда мужчину налево толкает неудовлетворённость сложившимися отношениями, для семейной жизни опаснее всего. Они могут длиться годами, а порой и вовсе приводят к разводу.

«Поэтому, если ваш муж никогда не давал вам особых поводов для ревности, а теперь вы заподозрили неладное, станьте внимательнее, – советует психолог. – Не в плане того, что начинайте следить за мужем и отслеживать его передвижения.

Нет, первым делом постарайтесь понять, чего именно не хватает вашему мужу в отношениях, и попробуйте исправить ситуацию».

Но для того, чтобы понять, чего не хватает мужу, надо быть в курсе его потребностей. Не секрет, что часто женщины перестают интересоваться тем, что происходит с благоверным. А зачем? Всё равно никуда не денется. И в этом случае исправить ситуацию вряд ли удастся. Единственное, на что оказываются способны женщины в таких случаях, – устроить выяснение отношений, рассчитывая с помощью чувства вины заставить мужа оставить любовницу.

Однако часто этот приём оказывает совершенно иное действие. Мужчина, который до конца не мог определиться с выбором, после скандала, устроенного женой, делает это гораздо быстрее.Но если женщине хватит мудрости и выдержки проанализировать всё происходящее и начать менять что-то в себе и в отношении к мужу, то ей удастся не просто сохранить семью, но и сделать её крепче.

Ведь не случайно немало пар, пройдя через измену, сумели выйти на новый виток отношений. Но такое возможно, только если оба супруга научатся идти навстречу друг другу, обсуждать проблемы и решать их. Если же они будут обладать этим умением с самого начала, то скорее всего измена вряд ли сможет разрушить их отношения. А возможно, и вообще обойдёт их семью стороной.

Ранее сайт pravda-nn.ru разбирался, откуда берётся раздражение в семейной жизни, к чему приводит и как с ним бороться.

Мужское мнение

«Мужчине, каждому мужчине без исключений не нужна любовница. Нам нужны ЛЮБОВНИЦЫ. Тут винить парней не стоит – за нас всё решила прир

«Раньше было как: накрасится, оденется вызывающе, глазки строит. А сейчас что: бигуди на голове и запах пирожков от одежды. К тому же ей постоянно чего-то не хватает, что-то не нравится. То пилит, то плешь выедает. Конечно, на сторону пойдёшь». Василий.

«Утрата личных границ, неизбежная в семье, существенно снижает сексуальный накал в паре. То есть жена превращается в нечто само собой разумеющееся типа рука или нога. Я же не могу страстно хотеть свою руку». КRAFT.

«Потому что дома не дают того, что получаешь на стороне. На стороне тебя хотят как мужика, а дома любят как друга». Антон. «Каждая измена – это прежде всего яркие ощущения. Быть пойманным ужасно, а вот балансировать на грани, чувствовать риск, адреналин – это совсем другое дело». Ивпатий.