Женственность и бизнес: как их совместить

По официальной статистике ФНС России, женщин в бизнесе уже почти столько же, сколько и мужчин — 40,2%.

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Долгие годы бизнес ассоциировался с мужской сферой, но этот стереотип давно уступил место новой реальности. Современные женщины смело шагают в мир предпринимательства, создавая успешные компании и воплощая свои идеи в жизнь.

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Очевидно, что мнение о том, что бизнес это мужское занятие, сильно устарело. Но на какие жертвы приходится идти женщинам ради успеха в бизнесе? Приходится ли переступать через себя и становиться жесткой? Нужно ли вступать в сражение за рынок с конкурентами или все же есть особый «женский стиль» ведения дел?

«Женский стиль»

Безусловно, существует женский стиль ведения дел, который во многом отличается от мужского. Он характеризуется продуманностью, взаимовыгодностью и логичностью. Женщины чаще ориентированы на конечный результат, а не только на борьбу за территории и азарт игры в бизнес, что свойственно многим мужчинам. Это не значит, что женщины менее решительны — наоборот, они принимают точные, выверенные решения, и их управленческий стиль часто основан на эмпатии и социальной ответственности.

Тем не менее, не стоит забывать, что даже успешные предпринимательницы могут столкнуться с внутренней и внешней критикой. Сегодня в обществе часто обсуждается понятие «женственности», и некоторые женщины чувствуют себя неуверенно, когда их стиль управления не соответствует модным стереотипам. И порой, предпринимательницы, запутавшись в этой паутине, меняют свой уникальный подход, что иногда может повлечь за собой даже ухудшение бизнеса.

Сегодня слишком часто поднимается тема «женственности» как постоянного состояния. Отсюда многие предпринимательницы начинают сомневаться в себе и своем поведении, ведь оно не соответствует образу женственности, который так активно обсуждается в социальных сетях. И бывает так, что запутавшаяся предпринимательница, пытаясь соответствовать этому женственному образу, разрушает свой бизнес из-за резкой смены стиля управления.

Будьте естественными

Если для вас естественно управлять бизнесом с жесткой позиции — не меняйте ее, будьте собой! Если ваши подруги делают замечания и говорят, что вы ведете себя как мужчина, возможно, это просто повод задуматься о том, что вы берете свои бизнес-задачи в свою личную жизнь — научитесь переключаться между бизнесом и остальными сегментами жизни.

Кажется, что это неестественно?

Давайте взглянем на эту дилемму через призму природы и найдем вдохновение в естественных образцах. Как природа сочетает нежность и силу? Рассмотрим львиц. Они являются наглядным примером того, как эффективно совмещать различные качества. Начнем с их заботы о потомстве — львицы проявляют тепло и нежность в отношениях со львятами. Это напоминает нам о важности эмоциональной интеллектуальности и умении слушать других, это качества, которые присущи многим женщинам в бизнесе.

Однако не менее важен момент, что львицы способны сразу же переключиться на свирепость, когда наступает время охоты. В этот момент они не колеблются проявить решительность и смелость, демонстрируя свою силу и уверенность. Это пример того, как женская энергия может сосредотачиваться на конкретной задаче и превращаться в решительные действия.

Аналогия с львицами дает нам понимание, что женственность и сила не исключают друг друга, а наоборот, могут дополнять и усиливать. В бизнесе, как и в природе, каждый аспект имеет свою роль и свое время.

Ведете бизнес и вам говорят, что в вас нет женственности? — И не надо, бизнес — это ваша охота.