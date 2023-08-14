Психологи заявили о пользе одиночества для женщин

Британские ученые провели анализ нескольких научных работ и выяснили, что одиночество приносит пользу для женщин.
По словам специалистов, представительницы слабого пола, у которых нет мужа и детей, живут счастливее и дольше. Сотрудник Лондонской школы экономики профессор поведенческих наук Пол Долан считает, что такие символы счастья, как высшее образование, устойчивые любовные отношения и потомство, уже не связывают с удовлетворением больших социальных групп. Замужние и имеющие детей женщины, наоборот, в наши дни подвергаются высокой вероятности психических и соматических заболеваний и меньше удовлетворены своей жизнью.
Что касается мужчин, то они, по словам Долана, получают больше преимуществ от жизни с женой и детьми. Брак действует на представителей сильного пола как успокоительное, пишет газета The Guardian.