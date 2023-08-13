Пластическая хирургия может усугубить проблемы с психикой

Пластическая хирургия может повлиять на психическое здоровье, усилив симптомы обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), депрессии и тревоги. Об этом сообщает healthnews.

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Исследования показывают, что многие из тех, кто подвергается пластической хирургии, испытывают улучшение психического состояния после процедуры. Но в некоторых случаях вмешательства во внешность могут усугубить симптомы существующих психических заболеваний или вызвать новые.

Любой, кто рассматривает возможность пластической хирургии, может быть уязвим к ухудшению психического здоровья, но некоторые люди могут подвергаться более высокому риску. К ним относятся пациенты с депрессией, ОКР и телесным дисморфическим расстройством, при котором человек тратит много времени и энергии на мысли о своем облике, а также о способах его улучшения.