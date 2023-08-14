Кто такой амбиверт? И какая профессия подходит этому психотипу

В психологии существует деление людей на экстравертов и интровертов, которое еще в XX веке ввел швейцарский психолог Карл Юнг. Однако сегодня специалисты выделяют еще один типаж, получивший название «амбиверт» («амби» переводится как «оба»). Это люди, которые сочетают в себе черты интровертов и экстравертов в зависимости от того, какое у них настроение и потребности в данный момент. «Лента.ру» выяснила, как вычислить амбиверта, какие у него особенности и какая профессия подойдет ему больше всего.

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Кто такие экстраверты и интроверты?

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В 1921 году Карл Юнг ввел два новых психологических понятия, разделив людей по типу восприятия действительности на интровертов и экстравертов. Он доказал, что личности в каждой из этих категорий имеют свои особенности, выражающиеся в использовании энергии. Более подробно о типажах по Юнгу в беседе с «Лентой.ру» рассказала нейропсихолог Бибигуль Кушалиева.

Основное различие интроверта и экстраверта заключается в фокусе их внимания. Первые направлены на внутреннюю «консервацию» энергии и обращение к собственным чувствам и мыслям. Личности из второй группы, напротив, всегда обращены к внешнему миру, поскольку «заряжаются» от него Бибигуль Кушалиева

Черты интровертов и экстравертов сильно отличаются друг от друга: первые могут казаться окружающим необщительными и замкнутыми, в то время как экстраверты открыты и коммуникабельны. Им проще общаться с абсолютно разными людьми во всех сферах жизни, им нравится быть в центре внимания, потому они постоянно ходят на различные мероприятия и редко проводят время дома.

Кто такие амбиверты?

Изучая особенности человеческого поведения, специалисты быстро поняли, что в природе не так много «чистых» интровертов и экстравертов. Спустя пару лет после публикации Юнгом своего научного труда «Психологические типы» американский психолог Эдмунд Конклин выделил третий подтип, который он назвал самым гибким, адаптивным и эффективным. Так появился термин «амбиверт».

Клинический психолог, сертифицированный КПТ, АСТ-терапевт Екатерина Клименко в беседе с «Лентой.ру» пояснила происхождение этого слова.

Слово «амбиверт» происходит от латинских «амби» (переводится как «оба») и «вертер» («повернуть»). По сути, амбиверты могут «повернуться» в обоих направлениях. Это люди, которые сочетают черты интровертов и экстравертов Екатерина Клименко

Амбивертами называют людей, которые могут проявлять черты экстраверсии и интроверсии в зависимости от ситуации. Они могут общаться с абсолютно разными людьми во всех сферах жизни, не теряться в шумных компаниях, достигать успехов в бизнесе — и в то же время иногда им нужно побыть наедине с собой, «обдумать свои мысли».

Обычно такие люди отличаются креативностью и нешаблонным мышлением, легко перестраиваются из экстраверта в интроверта и наоборот — в зависимости от того, какое у них настроение и какого поведения требует ситуация.

Амбиверты могут как нацеливаться на контакт с внешней средой, так и погружаться в самоанализ для решения проблем. При выборе того или иного сценария поведения они не чувствуют психологического дискомфорта Бибигуль Кушалиева

Благодаря своей «дуальности», амбиверты считаются самыми устойчивыми к различным раздражителям личностями. В зависимости от ситуации, они находят общий язык с абсолютно разными людьми: и импульсивными экстравертами, и с чуткими интровертами.

Психологическая устойчивость амбивертов

Так как амбиверты могут проявлять черты интровертов и экстравертов в зависимости от ситуации, чаще всего их отличает высокая психологическая устойчивость. Почти все они уравновешенные личности, которым легко адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам.

Как объясняет Екатерина Клименко, амбиверты не чувствуют необходимости постоянно находиться в компании людей и быть в центре внимания, как экстраверты. В отличие от интроверта амбиверт не чувствует дискомфорта во время общения, тем более в шумных компаниях.

Амбиверты занимают золотую середину, что позволяет им эффективно общаться с разными типами людей и легко справляться со стрессом, который у интровертов обычно вызван социальными контактами Екатерина Клименко

В то же время нельзя утверждать, что абсолютно все амбиверты обладают повышенной психической устойчивостью, отмечает психолог. Дело в том, что любой человек, независимо от типа темперамента, может быть уязвимым для различных психических проблем. «Важно понимать, что амбиверсия не защищает от вызовов и трудностей, которые встречаются в жизни. Тем не менее люди с чертами экстраверсии и интроверсии умеют гибко подходить к ситуациям и переключаться между различными режимами поведения и мышления, а это полезно при решении проблем и в стрессовых ситуациях», — добавила Клименко.

Учитывая этот фактор, в 2006 году американский психолог Майкл Кроу пришел к выводу, что амбиверсия связана с меньшим риском когнитивных нарушений и выдвинул гипотезу, согласно которой она позитивно влияет на сохранение качества работы мозга при старении.

Как понять, что человек — амбиверт?

Психолог Лидия Кутузова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что выделить амбивертов среди других людей можно по их способности адаптироваться к различным социальным ситуациям, их умению находить баланс между общением и уединением, а также их гибкости и способности переключаться между внешними и внутренними фокусами внимания.

Скорее всего, амбиверт будет привязан к близкому окружению — семье и друзьям, с которыми ему легко общаться. Других социальных связей такой человек может и избегать, но чаще всего ему просто нужно делать перерывы, чтобы побыть наедине с собой Лидия Кутузова

Интегративный психолог Саша Строгонова в разговоре с «Лентой.ру» отметила несколько признаков, выделяющих амбивертов среди прочих типов людей.

Адаптивность

Амбиверты обладают способностью приспосабливаться к различным ситуациям. Они могут быть в центре внимания, энергично и непринужденно общаться с большим количеством людей на вечеринке, в шумных компаниях или в команде коллег, но также могут наслаждаться и проводить время в одиночестве, чтобы восстановить энергию. Амбиверты гибки, это делает их приятными и легкими в общении.

Интроспекция

Амбиверты ценят время, когда есть возможность погрузиться собственные мысли и немного предаться внутренней рефлексии. Они любят находиться в одиночестве, чтобы восстановиться после социальной активности.

Развитые социальные навыки

Амбиверты хорошо умеют устанавливать связи с другими людьми. Они могут быть одновременно как глубокими, внутренне сосредоточенными, так и проявлять энтузиазм и общительность. Это делает их ценными членами команды или коллектива, они способны вносить в общую работу разнообразие и новые идеи.

Также амбиверты отличаются креативностью и нешаблонным мышлением. Благодаря своей способности комбинировать черты интроверсии и экстраверсии, они могут видеть проблемы с разных сторон и находить новые решения. Это делает их ценными участниками процесса творчества и инноваций Саша Строгонова

Эксперт добавила, что амбиверты обладают способностью слушать и понимать других, проявлять эмпатию и сопереживать, что позволяет им создавать глубокие и наполненные связи с окружающими. Они могут быть хорошими коллегами, друзьями и руководителями, способными поддерживать и вдохновлять других.

Слова Строгоновой подтверждает и Бибигуль Кушалиева. «Амбиверты отлично работают как в одиночку, так и с группой людей. Они могут быть задумчивыми и чуткими, а затем шумными и веселыми. Если окружающие считают вас «человеком настроения», вероятнее всего, речь идет о третьем психотипе», — отметила нейропсихолог.

По ее словам, амбиверты часто действуют неоднозначно — в зависимости от ситуации. Сегодня они устраивают вечеринку в шумных компаниях, ходят на различные мероприятия, а завтра требуют тишины и покоя, хотят побыть наедине со своими мыслями. Как правило, друзья и родные таких людей говорят, что не знают, чего от них ожидать.

Некоторые ученые считают, что амбивертов в мире вдвое больше, чем интровертов и экстравертов вместе взятых. Директор Лаборатории человеческой психофизиологии Университета Мэриленда Барри Смит утверждает, что 68 процентов населения Земли представляют именно они.

Кем могут работать амбиверты?

Амбивертам, которые могут проявлять черты интровертов и экстравертов, легко найти себя в любой работе. Ведь почти каждый такой человек гибок, адаптивен и эффективен, он отличается креативностью и нешаблонным мышлением. Потому из амбиверта может получиться отличный дипломат, политик, он легко может достичь успехов в бизнесе.

Амбиверты могут быть достаточно амбициозными и нацеленными на результат, как экстраверты, и в то же время усидчивыми и терпеливыми, как интроверты Лидия Кутузова

По мнению специалиста, больше всего амбивертам подходят следующие профессии:

продавец; менеджер; журналист, копирайтер; дизайнер; PR-специалист; организатор мероприятий; актер; дипломат, политик.

В каждой из них амбиверты могут проявлять свои лучшие качества: например, работая в торговле, такой сотрудник может не просто продать товар — он внимательно прислушается к потребностям человека и найдет идеальное решение. Трудясь в сфере дизайна, он способен поставить себя на место заказчика и представить, какой именно вариант клиент бы оценил.

Чаще всего амбивертам подходит работа, сочетающая в себе и возможность сосредоточиться на каком-то проекте, и общение с людьми. Тогда они смогут найти баланс, и им будет комфортно.

Большинство амбивертов — универсальные сотрудники. Они легко адаптируются к любой ситуации и со временем все больше привыкают к ней. Например, даже если первое время амбиверту сложно общаться с большим количеством людей на работе, постепенно он адаптируется к такому стилю деятельности, становится более уверенным в себе и приобретает больше черт экстраверта Лидия Кутузова

Советы для амбивертов

Кутузова рекомендует амбивертам по максимуму использовать свою гибкость и способность проявлять черты экстраверсии или интроверсии в зависимости от ситуации. Это делает работу с ними приятной и комфортной — амбиверты могут общаться с абсолютно разными людьми во всех сферах жизни.

Для того чтобы добиться успеха, амбивертам важно выходить из зоны комфорта и пробовать новое. Например, чаще выбираться на различные мероприятия, чтобы сменить обстановку, а в диалоге (и личном, и рабочем) стараться быть чутким и внимательным, при этом не забывая о собственном мнении и внутренних ощущениях.

Так или иначе, амбивертам, как и другим психотипам, важно помнить о сотрудничестве с другими и уметь прислушиваться, находить компромисс. После рабочего дня можно перезарядиться так, как нравится: в шумных компаниях или на природе, с интересной книгой или подкастом. Потребность в общении или, наоборот, уединении игнорировать не стоит — амбиверту вредно постоянное одиночество, так же как и непрерывное общение.