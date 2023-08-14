До свадьбы неделя: как блистать в главный день
Посвятите эти дни отдыху и заботе о себе.
В предсвадебной суете нужно столько всего успеть, иногда хлопоты совсем не оставляют невесте времени для себя. Но на празднике внимание гостей будет приковано именно к ней, поэтому выглядеть нужно безупречно.
Чего нельзя делать за неделю свадьбы
Чтобы в день Икс не расстраиваться из-за последствий бьюти-процедур, откажитесь от инъекций, пилингов и чисток. Кожа может среагировать на них непредсказуемо, поэтому лучше выполнить такой уход за месяц-полтора до свадьбы или уже после церемонии.
Постарайтесь накануне не экспериментировать с новыми средствами, чтобы не столкнуться с аллергией. Лучше используйте проверенные, работающие уходовые продукты.
Что сделать за неделю до свадьбы
Скорее всего, на день церемонии у вас запланирован поход к мастеру по макияжу и прическам. Но ни один мейк ап не будет хорошо смотреться на неухоженной коже, поэтому в течение недели до свадьбы старайтесь уделять ей больше времени.
Не пропускайте привычный уход: очищение, тонизирование, увлажнение. Добавьте к нему маски для лица, наносите их каждый день. Можно использовать ночные варианты с кислотами, они сделают лицо гладким и сияющим, уменьшат воспаление. Только не забывайте перед выходом на улицу наносить SPF-крем для профилактики возникновения пигментации.
Чтобы выглядеть в день праздника свежей и отдохнувшей, постарайтесь избавиться от отеков. Откажитесь на неделю от соленых блюд, выпечки и сладкого, алкоголя, а по утрам выполняйте специальную гимнастику для разгона лимфы. Всего за неделю вы избавьтесь от нескольких килограммов, будете выглядеть изящной, свежей, а еще бодрой и активной.
Позаботьтесь о волосах. Чтобы в прическе они смотрелись блестящими и ухоженными, уделите им больше внимания, чем обычно. Воспользуйтесь пилингом для кожи головы или шампунем для глубокой очистки. Так локоны будут пышными и боле объемными. Не забывайте о масках для более интенсивного восстановления, а после этого закрывайте чешуйки с помощью бальзама.
Наладьте питьевой режим, поставьте будильник и выпивайте не менее двух литров воды ежедневно. Это значительно повлияет на состояние и кожи, и волос.
Высыпайтесь: когда в жизни столько тревог и забот, нормальный сон становится роскошью. Но, чтобы ни происходило, ложитесь спать пораньше, ни один крем или маска не сделает лицо таким свежим, как полноценный отдых. Откажитесь в течение недели от вечернего скроллинга новостной ленты и просмотра сериалов.