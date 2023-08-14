До свадьбы неделя: как блистать в главный день

Посвятите эти дни отдыху и заботе о себе.

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В предсвадебной суете нужно столько всего успеть, иногда хлопоты совсем не оставляют невесте времени для себя. Но на празднике внимание гостей будет приковано именно к ней, поэтому выглядеть нужно безупречно.

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Чего нельзя делать за неделю свадьбы

Чтобы в день Икс не расстраиваться из-за последствий бьюти-процедур, откажитесь от инъекций, пилингов и чисток. Кожа может среагировать на них непредсказуемо, поэтому лучше выполнить такой уход за месяц-полтора до свадьбы или уже после церемонии.

Постарайтесь накануне не экспериментировать с новыми средствами, чтобы не столкнуться с аллергией. Лучше используйте проверенные, работающие уходовые продукты.

Что сделать за неделю до свадьбы

Скорее всего, на день церемонии у вас запланирован поход к мастеру по макияжу и прическам. Но ни один мейк ап не будет хорошо смотреться на неухоженной коже, поэтому в течение недели до свадьбы старайтесь уделять ей больше времени.

Не пропускайте привычный уход: очищение, тонизирование, увлажнение. Добавьте к нему маски для лица, наносите их каждый день. Можно использовать ночные варианты с кислотами, они сделают лицо гладким и сияющим, уменьшат воспаление. Только не забывайте перед выходом на улицу наносить SPF-крем для профилактики возникновения пигментации.

Чтобы выглядеть в день праздника свежей и отдохнувшей, постарайтесь избавиться от отеков. Откажитесь на неделю от соленых блюд, выпечки и сладкого, алкоголя, а по утрам выполняйте специальную гимнастику для разгона лимфы. Всего за неделю вы избавьтесь от нескольких килограммов, будете выглядеть изящной, свежей, а еще бодрой и активной.

Позаботьтесь о волосах. Чтобы в прическе они смотрелись блестящими и ухоженными, уделите им больше внимания, чем обычно. Воспользуйтесь пилингом для кожи головы или шампунем для глубокой очистки. Так локоны будут пышными и боле объемными. Не забывайте о масках для более интенсивного восстановления, а после этого закрывайте чешуйки с помощью бальзама.

Наладьте питьевой режим, поставьте будильник и выпивайте не менее двух литров воды ежедневно. Это значительно повлияет на состояние и кожи, и волос.