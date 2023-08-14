Почему замужние женщины не чувствуют себя счастливыми

«В желании самореализоваться женщина начинает воспринимать семью и детей как ограничение, в то время как одинокие девушки в этом плане более свободны. Они ощущают удовлетворение и счастье от того, что имеют возможность развиваться, путешествовать, и ничто их в этом не ограничивает, – говорит писатель. – Раньше люди не были зависимы от соцсетей и были довольны тем миром, в котором они живут. Не знали, что может быть по-другому. Тогда женщина реализовывалась в кругу своей семьи и близких, а сегодня с ростом популярности интернета эти рамки значительно расширились».