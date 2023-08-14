«Сравнивают себя с идеальной картинкой из соцсетей»: почему замужние женщины не чувствуют себя счастливыми?
Британские психологи заявили о пользе одиночества для женщин. Анализ множества научных работ показал, что счастливее и дольше живут те представительницы слабого пола, у которых нет мужа и детей. Замужние женщины, наоборот, меньше удовлетворены своей жизнью и подвергаются высокой вероятности психических и соматических заболеваний.
Как рассказал в интервью MIR24.TV писатель и философ Александр Король, этот результат могла спровоцировать привычка современных женщин сравнивать себя с другими. По его словам, замужние женщины в наши дни могут испытывать неудовлетворенность своей жизнью из-за влияния социальных сетей. Видя в интернете идеальную картинку, они негативно оценивают себя и свои отношения.
«В желании самореализоваться женщина начинает воспринимать семью и детей как ограничение, в то время как одинокие девушки в этом плане более свободны. Они ощущают удовлетворение и счастье от того, что имеют возможность развиваться, путешествовать, и ничто их в этом не ограничивает, – говорит писатель. – Раньше люди не были зависимы от соцсетей и были довольны тем миром, в котором они живут. Не знали, что может быть по-другому. Тогда женщина реализовывалась в кругу своей семьи и близких, а сегодня с ростом популярности интернета эти рамки значительно расширились».
По словам психолога Лилии Левицкой, для того, чтобы чувствовать себя счастливой, любой женщине, вне зависимости от того, замужем она или нет, нужно научиться нескольким секретам. А именно:
- Полюбить и принять свое тело, постоянно ухаживать за ним.
- Понять свои основные жизненные ценности и добиться того, чтобы они были удовлетворены.
- Научиться быть благодарной жизни за все то, что вы имеете.
- Развить позитивное мышление.
- Осознать, что вы женщина и вести себя в соответствии с полом.
По словам врачей, на здоровье и продолжительность жизни влияет вовсе не ее замужний или одинокий статус, а совсем другие факторы.
Каковы условия здоровья и долголетия женщины, рассказал врач-невролог Клиники лечения боли Городской клинической больницы им. В.В. Виноградова Петр Соков.
«Прежде всего, это генетика, на которую мы повлиять не можем, а также питание и образ жизни, контролировать которые нам под силу, – говорит врач. – Стресс, обилие негативной информации, жизнь в ритме мегаполиса действительно могут негативно сказываться на женском здоровье. Прежде всего, нельзя пренебрегать полноценным отдыхом. Недостаток сна является фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний, приводит к ухудшению состояния внутренних органов и тканей, повышает риск инфекционных заболеваний. Человеку обязательно спать от 6 до 8 часов в сутки, причем ложиться спать лучше в одно и то же время, желательно до полуночи».
По словам эксперта, очень важно контролировать уровень стресса, переключаться на деятельность, которая приносит удовольствие. Это может быть хобби, общение с друзьями, семьей, волонтерская деятельность – все, что дарит положительные эмоции. Потому что состояние нервной системы отражается на работе внутренних органов: ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и т.д. Например, под влиянием нервной системы могут создаваться некомфортные условия для микробиотов – бактерий, с которыми мы постоянно живем и которые находятся в гармонии с нашим организмом.
«И ни в коем случае нельзя забывать о профилактических осмотрах врачами. Несмотря на темп жизни и постоянную занятость, нужно регулярно проходить чекапы, во время которых можно заметить заболевание в начальной стадии и предотвратить его развитие», – подытожил врач.