«Звоночки», что рядом с вами люди, которые тянут вас на дно

Наверное, в жизни каждого были люди, общение с которыми доставляло определенный дискомфорт. Хуже всего, когда такие люди входят в близкий круг — психологи уверены, что негативно заряженные люди могут буквально разрушить нашу жизнь. Мы расскажем, какие «звоночки» должны вас насторожить.

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Ваш друг постоянно недоволен другими

Конечно, мы часто можем подловить и себя на мысли, что резко осуждаем действия того или иного человека, однако здесь важно понимать меру. Если ваш друг начинает любое обсуждение знакомых и просто окружающих с критики, будьте внимательны к такому другу. Кто знает, что он говорит за вашей спиной и уж точно вы не можете предположить, как подобные разговоры в ваше отсутствие скажутся на вашей репутации.

Друг-«всепропальщик»

Другой момент, который точно не стоит игнорировать в общении с людьми — постоянное нагнетание. Любая, даже самая безобидная ситуация, выкручивается токсичным человеком на максимальный негатив. Психологи предупреждают, что тревожность крайне заразна и вы можете легко поддаться, превратившись в точно такого же человека. Стоит ли говорить, как сложно вам будет удерживать рядом с собой людей? Не каждый готов иметь друга, живущего по принципу «что же теперь делать?»

Друг по настроению