Ощущение, что всем должен: откуда берётся и что с ним делать?

Чтобы нашлось время на свою жизнь, нужно перестать сливать энергию на чужую. Как это сделать?

Можете ли вы запросто отказать человеку, который о чём-то вас попросит? Наверняка это вызовет трудности: раздумья, внутренние терзания. Сказать простое «нет» бывает очень сложно, а для кого-то и вовсе невозможно. Но, зачастую соглашаясь выполнить какую-то работу или принять предложение, которое нас не сильно привлекает, мы переступаем через собственные границы. Мы становимся последователем чужих желаний, а не собственных целей. Как же разорвать порочный круг вынужденных «да»?

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Анна Тэжик, аналитический психолог, психосоматотерапевт, коуч:

Если вы всё время делаете то, что лично вам не нужно, а на свою жизнь сил просто не остаётся, это тревожный сигнал. Он говорит о неумении выстраивать личные границы и склонности давать утвердительный ответ на все поступающие запросы. Почему так важно научиться говорить «нет» и как это сделать?

Почему мы вечно соглашаемся?

Говорить «нет» и отказывать другим людям действительно бывает сложно, и причины тут самые разные. Рассмотрим некоторые из них. Откуда берётся привычка всегда говорить «да»? Почему человек всем должен?

1. Чувство вины. Многие из нас испытывают дискомфорт при мысли, что их отказ может расстроить или обидеть человека. Мы не хотим чувствовать себя виноватыми и пытаемся избежать этого, говоря «да». Просто чтобы порадовать других людей. Таким образом, чувство долга и чувство вины часто связаны.

2. Стереотип о том, что нужно всем помогать. Его также придерживаются многие из нас. Это может быть связано с воспитанием, ролью в семье или общественными ожиданиями. Мы чувствуем, что будем плохим человеком, если откажем в помощи. Так ли оно на самом деле? Ниже подробно это обсудим.

3. Наличие негативного бэкграунда. Некоторым людям сложно говорить «нет» из-за плохого опыта в детстве. Они могли получать негативную реакцию за отказ или вступление в спор, поэтому научились всегда говорить «да». Просто чтобы избежать конфликта.

4. Страх очертить границы. Для некоторых людей сказать «нет» означает поставить границы, а это может показаться эгоистичным и аморальным. Мы боимся потерять близкие отношения из-за своего отказа.

Чувство долга человека, его стремление избежать вины, специфическое воспитание и страх потерять отношения — вот основные причины того, почему людям так сложно говорить «нет» в ответ на просьбы. В этих случаях необходимо осознать, что постановка границ и отказ — это нормально. Без подобных вещей не может быть здоровых отношений.

Как научиться говорить «нет»? 7 советов

Чтобы начать делать в своей жизни то, чего хочется именно вам, нужно перестать сливать энергию на чужие пожелания и претензии. Людей может это раздражать. Особенно если они привыкли к вашим вечным «да». Но хорошая новость в том, что человек во всему привыкает. В том числе — получать отказ от того, кто ещё вчера был на всё согласен.

Чтобы говорить «нет» без чувства вины, нужно:

Отпускание ответственности за чувства других — важный навык эмоциональной зрелости. Примите, что мы не контролируем чувства людей. Они сами несут ответственность за свои эмоции и реакции. Наш поступок или слово не является причиной чужих чувств.

Другие люди реагируют на основании своего собственного внутреннего опыта и установок. Поэтому не вините себя, если кто-то обижается или расстраивается. Реагировать таким образом – это их выбор. Старайтесь выражать свою позицию чётко и ясно, но в то же время без вины и оправданий.

Сосредоточьтесь на своих собственных границах, потребностях и ценностях. Не пытайтесь контролировать чувства других. Если кто-то обижается на ваш ответ или действие, давайте им время, чтобы они «прожили» свои эмоции. Вы не обязаны быть спасательной лодкой.

4 упражнения, чтобы научиться говорить «нет»

Будьте бережны, не нужно требовать от себя быстрых результатов и резких изменений. Все навыки формируются и закрепляются с опытом. Дайте себе время и приложите немного усилий.

Подумайте, что для вас является приемлемым и в чём бы вы хотели помогать окружающим. Здесь можно практиковать ответ «да». Теперь определите то, что точно приносит вам дискомфорт. Начните с мелочей — тех ситуаций, где ваш отказ не принесёт никому потерь. Аргументируйте свою позицию чётко и логично, используйте утвердительные формулировки. При этом не бойтесь показаться «плохим» в чьих-то глазах. Подготовьте несколько фраз, которые помогут вам уважительно, но уверенно дать отказ. Для практики можно использовать зеркало и тренировать этот навык дома. Впоследствии, когда он понадобится, у вас уже будет небольшой опыт и это придаст уверенности. Пропишите на листочке или визуализируйте плюсы и минусы умения говорить «нет». Примите тот факт, что невозможно нравиться всем. Кому-то ваши границы могут быть «неудобными», и это нормально. Тренируйте устойчивость. Испытывая давление со стороны просящего, мы можем не выдержать напряжения и поддаться уговорам. Для сохранения нейтральности можно практиковать глубокое дыхание животом.

Как выстроить личные границы? 7 советов

Главное — уважайте свои чувства, интересы и потребности. Со временем постановка границ станет естественной привычкой. Помните, что конфликт — это не обязательно что-то плохое. Здоровые отношения предполагают умение конструктивно урегулировать разногласия.

Старайтесь воспринимать конфликты как возможность для роста. Сохраняйте спокойствие. Ведите себя уверенно, не позволяйте эмоциям брать верх. И помните, что после конфликта наступают облегчение и гордость за себя. Со временем это чувство пересилит страх.