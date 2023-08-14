Психотерапевты рассказали об опасном признаке у партнера

Психотерапевты Бетси Чанг и Сабрина Зоар, а также коуч по отношениям Меган Векс рассказали, как распознать опасный признак в спутнике на примере романтических отношений рэпера Канье Уэста. Их мнение приводит Daily Mail.

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Меган Векс считает, что Канье Уэст на протяжении нескольких лет демонстрирует склонность к контролю гардероба и внешнего вида своих избранниц. Так, под влияние рэпера попали актриса и модель Джулия Фокс и телезвезда Ким Кардашьян, которым Уэст постоянно помогал выбирать наряды для выходов в свет. Психотерапевт назвала такое поведение проявлением нарциссической личности и использованием спутниц для поддержания собственного имиджа.

С ней согласилась психотерапевт Сабрина Зоар. Она добавила, что желание изменить внешность партнера является нездоровым, особенно если такое поведение становится привычным.