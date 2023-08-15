Ученые выделили три типа маскулинности
Исследователи из Университета Британской Колумбии установили, что в отношениях мужчины ориентируются на три типа маскулинности: нео-традиционный, эгалитарный и прогрессивный. Результаты работы были представлены в журнале Social Science & Medicine.
Выводы ученых основаны на подробных интервью с 92 гетеросексуальными мужчинами в возрасте от 19 до 43 лет из разных культурных слоев.
Нео-традиционный тип (мужчины в основном придерживаются традиционных гендерных ролей), эгалитарный (стремятся к более равноправному партнерству, с акцентом на взаимность) и прогрессивный (работают над созданием гендерного равенства в партнерстве посредством регулярных, целенаправленных корректирующих бесед).
Ученые обнаружили, что мужчины, которые активно пропагандировали гендерное равенство и социальную справедливость, сообщили об улучшении психического благополучия. При этом нео-традиционалисты сталкиваются с изоляцией или критикой со стороны окружающих, что может негативно повлиять на их психическое здоровье. Исследование также показало, что некоторым мужчинам с эгалитарным стилем все еще трудно понять концепцию достижения гендерного равенства путем разделения домашних обязанностей строго 50 на 50.