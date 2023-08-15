Ученые выделили три типа маскулинности

Исследователи из Университета Британской Колумбии установили, что в отношениях мужчины ориентируются на три типа маскулинности: нео-традиционный, эгалитарный и прогрессивный. Результаты работы были представлены в журнале Social Science & Medicine.

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Выводы ученых основаны на подробных интервью с 92 гетеросексуальными мужчинами в возрасте от 19 до 43 лет из разных культурных слоев.

Нео-традиционный тип (мужчины в основном придерживаются традиционных гендерных ролей), эгалитарный (стремятся к более равноправному партнерству, с акцентом на взаимность) и прогрессивный (работают над созданием гендерного равенства в партнерстве посредством регулярных, целенаправленных корректирующих бесед).