8 привычек, которые не дадут отношениям охладеть

Здоровые отношения делают нашу жизнь лучше! Поддержать огонек помогут следующие восемь привычек.

© Super.ru

Умейте спорить

Видео дня

Какими бы позитивными ни были ваши отношения, рано или поздно вы обнаружите принципиальное расхождение во взглядах или столкнетесь с непониманием. Вместо того чтобы избегать споров, учитесь обсуждать разногласия конструктивно. Полное отсутствие конфликтов, как правило, говорит скорее о безразличии, чем о полной идиллии. Говорите о том, что вас задевает, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем и лучше понимать друг друга.

Замените сплетни хорошими отзывами

Так уж устроен мозг: негативная информация часто воспринимается им как интересная и важная. Но комфортно ли вам в мире жалоб и плохих новостей? Бывает сложно удержаться от обсуждения за глаза других людей, но почему бы не сосредоточиться на хороших качествах и похвале? Раз уж обсуждаете окружающих, делайте это в позитивном ключе. Такой отклик будет уместен и высказанным лично. В суете будней очень легко забыть поинтересоваться другим человеком, когда и на себя-то обращать внимание сил нет. Тем временем искренняя благодарность, похвала или приятный презент помогают окружающим убедиться, что вы их действительно цените.

Спрашивайте, а не предполагайте

Умение задавать точные и корректные вопросы убережет вас от множества конфликтов и разочарований. Даже обижаемся мы часто не на реальные поступки, а на несоответствие поведения человека нашим собственным ожиданиям. Вместо того чтобы делать поспешные выводы и додумывать за других, спросите лишний раз, что к чему, и уточните детали, если не уверены, что правильно и однозначно поняли собеседника.

Приумножайте позитивные практики

Стараться мыслить позитивно без реальных на то причин неконструктивно, лучше удваивайте количество активностей, которые приносят радость и вам, и партнеру (или друзьям). Например, если вам и вашему супругу нравится готовить, ходите на кулинарные мастер-классы, запишитесь на курсы или просто делайте это вдвоем и почаще. Главное, чтобы такие занятия были совместными и регулярными — отношения станут крепче, а вы — счастливее!

Не допускайте токсичного общения

Для начала убедитесь, что вы сами не та подруга, которая вечно жалуется на жизнь и критикует все без разбора. Зацикленность на негативных эмоциях может быть утомительна как для окружающих, так и для вас. Если вы себе такого не позволяете, присмотритесь к окружению: кто вас вдохновляет, а кто тянет вниз? После встречи с первыми легко и радостно, хочется горы свернуть, а рандеву со вторыми лишь отнимает силы и вгоняет в уныние. По возможности дайте занудам шанс исправиться. Правда, велик риск, что после замечания о стиле общения вас из друзей вычеркнут без раздумий. Но оно и к лучшему!

Уважайте мечты

Мечты — чувствительная зона для любого человека. Ими не делятся с первым встречным. Так что, если вам доверили мечту, вы в ближнем круге. На этом этапе вы можете как значительно улучшить отношения, так и разрушить их, надавив на больное. Поддержите человека в его начинании, и он будет благодарен вам всю жизнь. Не обесценивайте чужую мечту, какой бы нереалистичной она ни казалась. Хотите укрепить отношения? Тогда создайте план действий вместе! Но и простой интерес без осуждения — отличная мотивация и поддержка.

Будьте честны с собой

Некоторые отношения просто не нужно улучшать, потому что они стали обузой. Возможно, изменились интересы, и у вас теперь мало общего, возможно, вы отдавали больше, чем получали. Если сомневаетесь, стоит ли спасать отношения, то ответ, вероятно, «нет». Чтобы лучше понимать ценность общения с конкретными людьми, важно находить время и на общение с собой. Только в одиночестве вы можете оценить ситуацию со стороны. Постоянное нахождение на людях делает общение само собой разумеющимся, однако выбор есть всегда.

Общайтесь один на один