8 привычек, которые не дадут отношениям охладеть
Здоровые отношения делают нашу жизнь лучше! Поддержать огонек помогут следующие восемь привычек.
Умейте спорить
Какими бы позитивными ни были ваши отношения, рано или поздно вы обнаружите принципиальное расхождение во взглядах или столкнетесь с непониманием. Вместо того чтобы избегать споров, учитесь обсуждать разногласия конструктивно. Полное отсутствие конфликтов, как правило, говорит скорее о безразличии, чем о полной идиллии. Говорите о том, что вас задевает, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем и лучше понимать друг друга.
Замените сплетни хорошими отзывами
Так уж устроен мозг: негативная информация часто воспринимается им как интересная и важная. Но комфортно ли вам в мире жалоб и плохих новостей? Бывает сложно удержаться от обсуждения за глаза других людей, но почему бы не сосредоточиться на хороших качествах и похвале? Раз уж обсуждаете окружающих, делайте это в позитивном ключе. Такой отклик будет уместен и высказанным лично. В суете будней очень легко забыть поинтересоваться другим человеком, когда и на себя-то обращать внимание сил нет. Тем временем искренняя благодарность, похвала или приятный презент помогают окружающим убедиться, что вы их действительно цените.
Спрашивайте, а не предполагайте
Умение задавать точные и корректные вопросы убережет вас от множества конфликтов и разочарований. Даже обижаемся мы часто не на реальные поступки, а на несоответствие поведения человека нашим собственным ожиданиям. Вместо того чтобы делать поспешные выводы и додумывать за других, спросите лишний раз, что к чему, и уточните детали, если не уверены, что правильно и однозначно поняли собеседника.
Приумножайте позитивные практики
Стараться мыслить позитивно без реальных на то причин неконструктивно, лучше удваивайте количество активностей, которые приносят радость и вам, и партнеру (или друзьям). Например, если вам и вашему супругу нравится готовить, ходите на кулинарные мастер-классы, запишитесь на курсы или просто делайте это вдвоем и почаще. Главное, чтобы такие занятия были совместными и регулярными — отношения станут крепче, а вы — счастливее!
Не допускайте токсичного общения
Для начала убедитесь, что вы сами не та подруга, которая вечно жалуется на жизнь и критикует все без разбора. Зацикленность на негативных эмоциях может быть утомительна как для окружающих, так и для вас. Если вы себе такого не позволяете, присмотритесь к окружению: кто вас вдохновляет, а кто тянет вниз? После встречи с первыми легко и радостно, хочется горы свернуть, а рандеву со вторыми лишь отнимает силы и вгоняет в уныние. По возможности дайте занудам шанс исправиться. Правда, велик риск, что после замечания о стиле общения вас из друзей вычеркнут без раздумий. Но оно и к лучшему!
Уважайте мечты
Мечты — чувствительная зона для любого человека. Ими не делятся с первым встречным. Так что, если вам доверили мечту, вы в ближнем круге. На этом этапе вы можете как значительно улучшить отношения, так и разрушить их, надавив на больное. Поддержите человека в его начинании, и он будет благодарен вам всю жизнь. Не обесценивайте чужую мечту, какой бы нереалистичной она ни казалась. Хотите укрепить отношения? Тогда создайте план действий вместе! Но и простой интерес без осуждения — отличная мотивация и поддержка.
Будьте честны с собой
Некоторые отношения просто не нужно улучшать, потому что они стали обузой. Возможно, изменились интересы, и у вас теперь мало общего, возможно, вы отдавали больше, чем получали. Если сомневаетесь, стоит ли спасать отношения, то ответ, вероятно, «нет». Чтобы лучше понимать ценность общения с конкретными людьми, важно находить время и на общение с собой. Только в одиночестве вы можете оценить ситуацию со стороны. Постоянное нахождение на людях делает общение само собой разумеющимся, однако выбор есть всегда.
Общайтесь один на один
Друзья семьи — это прекрасно, но есть ли у вас свои собственные? Общение в компании неминуемо становится поверхностным. Найдите время для тех людей, кто вам особенно важен, даже если задача кажется практически невозможной, — это лучшая в них инвестиция. Давайте начистоту: получасовая беседа раз в месяц во время обеденного перерыва в разы лучше ежедневных взаимных лайков в соцсетях. Если нет возможности встречаться, подойдут и звонки — главное, чтобы участников разговора было лишь двое: хотя бы иногда важно общаться с глазу на глаз.