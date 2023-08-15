Психолог объяснила, должен ли отчим помогать жене растить ее детей

Когда мужчина решает стать частью семьи, в которой уже есть ребенок, он в любом случае принимает на себя определенные обязательства. Об этом в статье «Газеты.Ru» рассказала Юлия Токарчук, психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ.

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«Супруги должны обсудить, каким образом будут распределены обязанности и бюджет, в том числе относительно ребенка. Если супруги принимают решение о совместном бюджете, логично, что и расходы на ребенка будут разделяться соответственно. Потребности ребенка должны учитываться в любом случае», – сообщила Юлия Токарчук.

Психолог отметила, что в вопросах воспитания позиции супругов могут принимать различные формы. Например, отчим может принимать участие в воспитании ребенка на равных с матерью, брать на себя часть вопросов или присутствовать в жизни ребенка формально.

«В целом выбор стратегии воспитания зависит от того, насколько отчим готов включить ребенка жены в свою жизнь», – подытожила эксперт.