Как легко просыпаться и чувствовать себя бодро по утрам
Как проснуться утром и заняться интересными делами, а не страдать от того, как хочется вернуться в постель и поспать еще? Вопрос - не праздный, а очень даже насущный для всех, кому утром нужно ехать на работу.
«Рамблер» рассказывает, почему людям бывает трудно заснуть, почему сон так важен и как научиться быстро засыпать и легко просыпаться.
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Почему так важно высыпаться
Сон важен и для физического, и для психического здоровья человека.
- Во сне происходит восстановление организма: клетки обновляются, вырабатываются гормоны, укрепляется иммунная система.
- Благодаря сну у человека есть энергия для выполнения всех дел. Если человек мало спит, он чувствует усталость и заторможенность, что серьезно снижает качество жизни.
- Сон напрямую влияет на когнитивные способности человека: концентрация, память, решение различных задач – без достаточного сна это дается с трудом. Хороший сон помогает яснее мыслить.
- Из-за недостатка сна снижается настроение, растет раздражительность, уходит эмоциональная стабильность, повышается риск развития депрессии и тревожности.
- Хороший сон улучшает здоровье. Он помогает контролировать вес, улучшает обмен веществ, снижает риск сахарного диабета, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.
Почему человек не может заснуть
- Человек все постоянно беспокоится о проблемах на работе, в отношениях или других сферах, что мешает расслабиться и уснуть.
- Ненормированный график работы или другие неотложные дела сбивают режим. Люди, которые работают ночью, нередко сталкиваются с бессонницей.
- Синий свет, который излучают всевозможные гаджеты, нарушает выработку мелатонина - гормона сна, из-за чего становится сложно заснуть. Кофеин, алкоголь и неправильное питание ухудшают засыпание.
- Люди с депрессией, тревожностью и другими расстройствами часто страдают бессонницей.
Как научиться быстро засыпать
- Всегда ложитесь спать и вставайте в одно и то же время. Выходные здесь не исключение. Только так вы сможете наладить режим сна и бодрствования.
- Откажитесь от яркого освещения вечером в пользу более камерного, выключите шумные устройства - телевизор или компьютер. Слушайте расслабляющую музыку или звуки природы.
- Избегайте употребления кофе и алкоголя незадолго до сна.
- Практикуйте расслабляющие техники - глубокое дыхание, медитация или йога помогут расслабиться и успокоиться.
- Создайте собственный сонный ритуал. Одни и те же действия, которые вы выполняете перед сном, будут посылать организму сигнал, что наступает время для отдыха. Например, можно принять ванну или душ, сделать маску, массаж или почитать книгу - важно делать то, что вам будет нравиться.
- Не спите днем слишком долго. Если вы испытываете проблемы со сном, днем вам лучше не спать, особенно ближе к вечеру. Постарайтесь оставаться активными в течение дня, чтобы усталость накопилась к вечеру.
Если у вас продолжаются проблемы со сном, обратитесь к врачу или специалисту по сну. Они могут провести дополнительные исследования и предложить индивидуальные рекомендации и лечение.
Как сделать легким подъем по утрам
- Подготовьте все заранее. Приготовьте все необходимое для утра заранее, чтобы у вас было меньше дел перед выходом из дома. Подготовьте одежду, завтрак и другие вещи, которые обычно требуют вашего внимания утром.
- Постепенно привыкайте к пробуждению. Если вам трудно просыпаться рано утром, попробуйте сдвигать время пробуждения на несколько минут каждую неделю. Это поможет вашему организму привыкнуть к новому режиму и сделает пробуждение более естественным.
- Используйте свет. Открывайте шторы или включайте свет сразу после пробуждения. Так ваш организм поймет, что наступило время бодрствования. Попробуйте также лампы-будильники, которые имитируют восход солнца.
- Занимайтесь физкультурой. Утренняя зарядка поможет проснуться и ощутить прилив энергии.
- Не вставайте с кровати резко. Дайте себя время потянуться и просто посидеть.
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