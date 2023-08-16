Как легко просыпаться и чувствовать себя бодро по утрам

Как проснуться утром и заняться интересными делами, а не страдать от того, как хочется вернуться в постель и поспать еще? Вопрос - не праздный, а очень даже насущный для всех, кому утром нужно ехать на работу.

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«Рамблер» рассказывает, почему людям бывает трудно заснуть, почему сон так важен и как научиться быстро засыпать и легко просыпаться.

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Почему так важно высыпаться

Сон важен и для физического, и для психического здоровья человека.

Во сне происходит восстановление организма: клетки обновляются, вырабатываются гормоны, укрепляется иммунная система. Благодаря сну у человека есть энергия для выполнения всех дел. Если человек мало спит, он чувствует усталость и заторможенность, что серьезно снижает качество жизни. Сон напрямую влияет на когнитивные способности человека: концентрация, память, решение различных задач – без достаточного сна это дается с трудом. Хороший сон помогает яснее мыслить. Из-за недостатка сна снижается настроение, растет раздражительность, уходит эмоциональная стабильность, повышается риск развития депрессии и тревожности. Хороший сон улучшает здоровье. Он помогает контролировать вес, улучшает обмен веществ, снижает риск сахарного диабета, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

Почему человек не может заснуть

Человек все постоянно беспокоится о проблемах на работе, в отношениях или других сферах, что мешает расслабиться и уснуть.

Ненормированный график работы или другие неотложные дела сбивают режим. Люди, которые работают ночью, нередко сталкиваются с бессонницей.

Синий свет, который излучают всевозможные гаджеты, нарушает выработку мелатонина - гормона сна, из-за чего становится сложно заснуть. Кофеин, алкоголь и неправильное питание ухудшают засыпание.

Люди с депрессией, тревожностью и другими расстройствами часто страдают бессонницей.

Как научиться быстро засыпать

Всегда ложитесь спать и вставайте в одно и то же время. Выходные здесь не исключение. Только так вы сможете наладить режим сна и бодрствования.

Откажитесь от яркого освещения вечером в пользу более камерного, выключите шумные устройства - телевизор или компьютер. Слушайте расслабляющую музыку или звуки природы.

Избегайте употребления кофе и алкоголя незадолго до сна.

Практикуйте расслабляющие техники - глубокое дыхание, медитация или йога помогут расслабиться и успокоиться.

Создайте собственный сонный ритуал. Одни и те же действия, которые вы выполняете перед сном, будут посылать организму сигнал, что наступает время для отдыха. Например, можно принять ванну или душ, сделать маску, массаж или почитать книгу - важно делать то, что вам будет нравиться.

Не спите днем слишком долго. Если вы испытываете проблемы со сном, днем вам лучше не спать, особенно ближе к вечеру. Постарайтесь оставаться активными в течение дня, чтобы усталость накопилась к вечеру.

Если у вас продолжаются проблемы со сном, обратитесь к врачу или специалисту по сну. Они могут провести дополнительные исследования и предложить индивидуальные рекомендации и лечение.

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