Как дать отпор делающему откровенные намеки коллеге

При общении с пристающим коллегой необходимо вести себя максимально спокойно и корректно, говорит психолог Марина Ракитская. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы давать отпор коллеге, делающему откровенные намеки и предложения.

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Ракитская призвала первым делом четко обозначать, что любые отношения, не имеющие связи с работой, допустимы только вне офиса. Также, по ее словам, на помощь может прийти юмор.

Если коллега начнет приглашать на свидание, нужно отказать даже без озвучивания причины, говорит психолог. Она добавила, что можно упомянуть о совместных планах на это время с возлюбленным или мужем, чтобы ясно обозначить свою незаинтересованность. Если же человек не слышит отказа, следует обрисовать последствия: пригрозить заблокировать номер или выйти из проекта с его участием.

"Смело блокируйте преследователя при условии, что это не навредит общему делу", - Марина Ракитская.

По словам Ракитской, если возможности прервать общение нет, то можно попросить защиты от настойчивого поклонника у коллег.