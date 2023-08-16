Психолог объяснила россиянкам, как ладить со свекровью

Иметь интересы кроме семьи. Когда женщина полностью погружена в семью, не работает, не учится, то так или иначе ее жизнь полностью замыкается на семейных процессах. И чувство нужности и важности женщина испытывает, только когда себя полностью реализует как хозяйка и как мать. И тогда страх, что кто-то другой, вернее, другая, может подорвать это чувство собственной нужности. И тогда конфликтов со свекровью не избежать, — подытожила Алексеева.