«Не подходи ко мне, я обиделась!»: почему обижаться вредно

Когда нас унижают, отталкивают, оскорбляют, это неприятно. Мы злимся и чувствуем свою беспомощность в том, что не смогли это предотвратить, — и в душе появляется обида. Чувство многогранное, сложное, но вполне естественное. Психологи советуют разбираться с ним быстро, иначе обидчивость станет привычкой и не лучшим образом скажется на качестве отношений и жизни в целом.

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Обида — одна из форм аутоагрессии, ее стрелы человек направляет в свою сторону. Обиженный анализирует, почему с ним так несправедливо обошлись, и постоянно прокручивает произошедшее в своих мыслях, в то время как обидчик уже и забыл об этом. Негативная энергия направляется вовнутрь и начинает разрушать. «Обижаться и негодовать — это все равно что выпить яд в надежде, что он убьет твоих врагов», — сказал бывший президент ЮАР Нельсон Мандела.

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Сильнее всего мы обижаемся на людей, которые нам небезразличны. Их грубые слова, несправедливые поступки отзываются огромной болью внутри. Мы терпеливо молчим, чтобы не обидеть в ответ или не признаться в своих чувствах, которые превращаются в обиду.

Когда человек не может расстаться с обидой долгое время, она становится для него ценной. Отпустить ее становится все труднее.

Обида может войти в привычку. Это идет еще из детства, когда с помощью обиды ребенок манипулировал взрослыми и раз за разом добивался своего. Для детского возраста это нормально. Когда подобный метод начинает применять взрослый человек, это говорит о его психологической незрелости и инфантильности. «Сильные люди с высокой самооценкой не обижаются», — утверждает популярный психолог Михаил Лабковский.

Обида также является и одним из наиболее распространенных способов манипуляции в общении между людьми. Манипулятор, используя обиду, стремится добиться своих целей, не прикладывая для этого особых усилий. Он просто демонстрирует свое недовольство, неприятие или горе, и тем самым заставляет другого человека делать то, что он хочет.

Если обиду не прорабатывать, она будет разрушать изнутри. Это чувство забирает много энергии, сопровождается плохим настроением, жалостью к себе и постоянным ожиданием от обидчика извинений и благородных поступков. Такое состояние рано или поздно отразится на качестве жизни, психическом и физическом здоровье.

Чтобы избавиться от обиды, нужно разбираться в ее причинах. Застревать в ней надолго специалисты не рекомендуют. «Накопленные обиды вредят человеку, а иногда и вовсе делают жизнь невыносимой, — пишет кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут. — Прощать бывает непросто, но это необходимо делать для своей же пользы. Гиперчувствительность и застревание в негативе не сделают вас здоровее, богаче и счастливее. Выбирайте себя и свое благополучие: учитесь экологично проживать и отпускать деструктивные эмоции».