Назван распространенный, но мало известный симптом депрессии
Психолог Сиара Маккейб из Редингского университета (Великобритания) назвала распространенный синдром депрессивного расстройства, о котором мало кто знает. Об этом специалисты рассказали новостному порталу The Conversation.
«Считается, что если кто-то находится в депрессии, то он будет в подавленном состоянии. Но это не единственный симптом депрессии. Другим распространенным признаком является ощущение того, что вы больше не находите то, что вам раньше нравилось, интересным или доставляющим удовольствие. Это ангедония, которая присутствует у 75% страдающих депрессией», – объяснила специалист.
По словам психолога, если человек страдает ангедонией в течение длительного периода времени (по крайней мере, две недели подряд), ему можно поставить диагноз «депрессия», даже если он не чувствует грусти или подавленности.
Несмотря на распространенность симптома, он остается одним из самых сложных для лечения. Однако ряд исследований показали, что воздействие на цент вознаграждения в мозге, а также разговорная терапия могут помочь.