Назван распространенный, но мало известный симптом депрессии

«Считается, что если кто-то находится в депрессии, то он будет в подавленном состоянии. Но это не единственный симптом депрессии. Другим распространенным признаком является ощущение того, что вы больше не находите то, что вам раньше нравилось, интересным или доставляющим удовольствие. Это ангедония, которая присутствует у 75% страдающих депрессией», – объяснила специалист.