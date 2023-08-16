Как гаджетозависимость разрушает семьи и что с этим делать?

Почти половина взрослых работающих россиян (45%) считают себя зависимыми от гаджетов и интернета, при этом каждый восьмой (13%) твердо убежден в наличии такой зависимости. Об этом свидетельствует исследование, проведенное в начале августа порталом SuperJob. При этом эксперты бьют тревогу: компьютерная зависимость может разрушить самые крепкие отношения и даже привести к разводу. О том, что делать с этой проблемой, в интервью MIR24.TV рассказали эксперты.

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Как увлечение гаджетами убивает отношения в паре?

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Расстались из-за любви к гаджетам – эта ситуация, которая казалась раньше просто невероятной, возникает все чаще. «Гаджеты дарят нам быстрые эндорфины и иллюзию осведомленности обо всем на свете, но, увы, «растворяют» отношения и социальную жизнь офлайн, – говорит продюсер и пиарщик предпринимателей и СЕО Анна Белева. – Даже я, человек, который связан с гаджетами работой, заметила, что общение за семейными ужинами сменилось скроллингом новостей и просмотрами YouTube – даже в отпуске!».

Если то жена, то муж безуспешно пытаются дождаться внимания второй половинки, увлеченно общающейся в интернете, то в паре растет ревность к гаджетам, появляется ощущение опустошенности, тщетности надежд, растет обида.

«Для человека, погруженного в виртуальную среду, семья действительно может уходить на второй план, – делится своим мнением писатель и философ Александр Король. – Из-за этого люди перестают ощущать, что рядом с ними близкий человек, нуждающийся во внимании и любви. К тому же в соцсетях мы видим красивую картинку, после которой подсознательно начинаем негативно воспринимать свою жизнь. Семейные отношения кажутся не такими идеальными, как у пары на фотографиях, а партнер – не таким привлекательным и успешным. Человек может начать критиковать свою вторую половинку, и в семье происходит разлад».

Но даже если нет никакой критики, все равно постоянный уход одного из супругов из зоны живого общения в онлайн – достаточно сильный раздражитель. «Проблема массового смещения интересов молодых людей в сторону виртуального пространства, на мой взгляд, стала уже довольно серьезной социальной угрозой, – предупреждает директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, экс-президент Федераций компьютерного спорта России и Москвы Александр Горбаченко. – Часто в процессе увлечения гаджетами, видеоиграми, виртуальным общением люди становятся немного социопатами и потом не хотят общаться во внешней среде, замыкаясь в цифровом мире. Эту зарождающуюся массовую социопатию следовало бы грамотно купировать еще на ранних стадиях. Для этого необходимо на государственном и общественном уровнях разрабатывать новые инструменты и механизмы, которые работали бы именно с аудиторией цифрозависимых и гаджетоориентированных молодых людей, которые погружены в виртуальную жизнь в ущерб повседневной реальности».

При этом утверждать, что проблема приобрела всеобъемлющий масштаб, по словам эксперта, все же преждевременно.

«Погоня за информацией дает лишь иллюзию успешности»

Потребность в гаджетах чаще всего связана с синдромом FOMO – то есть страхом упустить что-то важное, какие-то возможности, но главное – выпасть из социума. По словам тренера, коуча, автора книги «Жить ресурсно» Алены Савиновой, для человека принадлежность к обществу, к роду, к коллективу, к общему делу является фундаментальной потребностью. Она сопровождает человечество с древних времен, когда остаться в одиночестве было смертельно опасно. Соединение с собой, со своим одиночеством и сейчас провоцирует экзистенциальный страх.

«В век, когда люди конкурируют между собой, борются за блага и влияние, для многих характерна тяга к публичности, им хочется «блистать» и эпатировать», – говорит психоаналитик ФГБУ НИМЦ им. Алмазова Андрей Кашкаров. Одновременно важным конкурентным преимуществом кажется обладание самой свежей информацией.

«Новые сведения – от новостной повестки до курса валют, обучающего контента и игр – нужны человеку, чтобы «не пропустить ничего нового, важного», – делится мнением эксперт. – В погоне за информацией легко формируется гаджетозависимость».

При этом часто мы даже не замечаем, как в интернете нам навязывают какие-то ценности, мнения, оценки, потому что это все красиво упаковано и легко захватывает наше внимание, предупреждает психоаналитик Карина Раевская. Между тем, уход в виртуальную реальность чаще всего свидетельствует о серьезных проблемах в брачных отношениях.

О каких симптомах пары свидетельствует гаджетозависимость?

Психолог, гештальт-терапевт Эка Кадагидзе предлагает рассмотреть цифровую зависимость не только как индивидуальное поведение, но и как симптом пары. «Это способ коммуникации. Он очевидно непрямой, но иногда единственный доступный, – говорит специалист. – А чего именно это симптом, надо разбираться индивидуально. Иногда это способ безопасно и предсказуемо слить агрессию (опять ты сидишь в своем телефоне), иногда наоборот – это форма пассивной замалчиваемой агрессии (я тобой недоволен, но я просто буду это недовольство так проявлять). Повторюсь: это симптом и важно индивидуально рассматривать, что за ним стоит».

«В паре хорошо тогда, когда потребности каждого в большей мере удовлетворяются, – говорит психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зель. – Но если у кого-то из партнеров появляются эмоциональные дефициты, то начинает расти напряжение, как личное, так и в семейной системе. Получается, что та реальность, которая есть сейчас, становится все менее привлекательной, а порой и невыносимой. Человеку хочется отдалиться от нее. Гаджеты же являются самым доступным способом избежать контакта с реальностью и скинуть психологическое напряжение. Замученная мать семейства может моментально почувствовать себя желанной и привлекательной, опубликовав фото в социальной сети. А мужчина, уставший от обязательств и ипотеки, может почувствовать абсолютную беспечность, играя в видеоигры, которые как будто бы возвращают его в детство».

Человек погружается в гаджеты не из вредности, а из-за того, что ему не хватает психологических ресурсов выдерживать стресс. Любая зависимость – это один из видов психологических защит, которые помогают справиться с реальностью.

Если вы сами оказались тем, кто зависает в виртуальной реальности, то необходимо разбираться в двух вещах: какую потребность вы удовлетворяете и какие еще могут быть способы.

По словам психоаналитика Карины Раевской, чтобы не променять семью и вообще всю свою реальную жизнь на гаджеты, нужно разобраться и честно ответить себе на ряд вопросов:

Что мне это дает? Зачем я зависаю конкретно на этом или на том ресурсе? Это уже будет означать, что ваши действия хотя бы осознаны. Честно ответив себе на эти вопросы, вы многое можете о себе узнать, например, какую вашу потребность (в чем именно) эти действия удовлетворяют. С этим потом можно разобраться и возможно решить задачу более эффективно.

От чего я убегаю, перенося внимание и тратя столько времени на зависание в гаджетах? Если бы их не было, что бы я сейчас делал? На что тогда было бы направлено мое внимание? Чем бы еще я занимался, но выбираю не заниматься и почему?

Почему я выбираю наблюдать за жизнью других людей вместо того, чтобы проживать свою? Чего я боюсь? Какого ресурса – внутреннего или внешнего – мне не хватает?

В какой момент все это началось и стало так важно для меня? Когда появилась эта зависимость, что произошло в тот период?

Что случится, если я не буду отслеживать новости, не стану следить за обновлениями?

Что действительно ценного в этой информации, как я могу использовать это в своей жизни? Поддерживает ли меня эта информация, делает ли мою жизнь более осмысленной и мотивирует ли на конкретные действия?

А для начала попробуйте всего один день осмыслить и записать как можно подробнее, что в течение дня вы делали – на что конкретно и сколько времени ваше внимание было направлено.

Самостоятельно отследить зависимость сложно, это серьезная привычка, предупреждают психологи. Но первые шаги сделать необходимо. «Если ваш любимый человек говорит, что вы слишком много времени уделяете гаджетам, выключаем агрессию и допускаем, что он прав, – говорит Анна Белева. – Воспринимайте обратную связь в ключе «а что, если это действительно так?»

Эксперт советует:

Отключите уведомления. Нас ежесекундно отвлекают новостные каналы, приложения и чаты в соцсетях. Must have – включить режим сна в телефоне или провести ревизию и отключить все уведомления, кроме самых важных. Все, чем не пользовались больше месяца, решительно удаляйте. Лимитируйте время в гаджетах. Свободные часы заполняйте очным общением и активностями. Помните, что жизненное время – вещь ограниченная. Жизнь – и ваша, и ваших любимых – конечна. А гаджетам мы только отдаем время и внимание, но ничего не получаем взамен.