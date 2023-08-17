Чем опасна эмоциональная зависимость сына от матери

Порой мужчина не понимает, как можно соединить в одной женщине несколько своих желаний – строить отношения с той, которая будет его женой и матерью его детей, и спать с ней, воплощая самые сокровенные сексуальные фантазии. За таким расщеплением кроется бессознательное желание мужчины приблизиться к своей избраннице как к матери. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала сексолог Екатерина Иванова.

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«С одной стороны, у мужчины есть желание получить от избранницы тепло, заботу, нежность, ласку и любовь как от матери. Но, с другой стороны, не оторвавшийся эмоционально, не сепарировавшийся в свое время от мамы мальчик испытывает к женщине и сексуальное влечение. Это его пугает, приводит в ужас!» – пояснила специалист.

Эти внутриличностные конфликты продолжают довлеть над мужчиной во взрослой жизни. В итоге он делит женщин на тех, с кем строит отношения, – Мадонн (невинных, смиренных, почти асексуальных женщин) и Блудниц (развратных, знающих толк в сексе, знающих себе цену жриц любви), отметила Иванова.

«Казалось бы, мужчина превозносит свою избранницу до небес – она для него объект, которому он поклоняется, уважает, бережет. Но в то же время он обесценивает в ней все женские качества. Она – лишь сосуд для вынашивания детей, средство для обустройства комфорта в общем доме. Она та, которая его обстирает, накормит, уложит спать», – добавила сексолог.

Ни с одной из этих двух дам у мужчины нет полноценной эмоциональной связи. Рядом с Мадонной он постоянно в изменах и недомолвках, с Блудницей – лишь механический секс. В итоге мужчина постоянно испытывает чувство вины и неудовлетворенность, ощущает пустоту из-за неразделенности внутренних переживаний.