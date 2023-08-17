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Назван простой способ стать счастливым

Чтобы стать счастливым, достаточно изменить образ мышления и взглянуть на окружающее с позитивной стороны. Такой совет в беседе с РИАМО дала психолог, спикер, ментор позитивного мышления Лилит Эдирнелян.

Назван простой способ стать счастливым
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Также она посоветовала ценить те блага, которые имеются на данный момент, и не забывать о том, что кому-то живется хуже.

"Представьте, вы проснулись утром от шума транспорта, а за стеной соседи включили кофеварку, но вас это не раздражает, вы с улыбкой на лице встречаете новый день. Увидев дождь за окном, вы не огорчаетесь, а радуетесь возможности остаться дома и почитать книгу или посмотреть любимый фильм под уютным пледом", - сказала психолог.

Также эксперт призвала не путать счастье с чувством эйфории. По ее словам, важно позволить себе быть счастливым и в спокойном состоянии.

До этого психолог Екатерина Бугрова перечислила признаки, которые выдают неуверенного человека. По ее словам, это избегание прямого контакта, резкое покраснение лица, закрытая поза, путаная речь и попытки занять чем-то руки.

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