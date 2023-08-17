Назван простой способ стать счастливым

"Представьте, вы проснулись утром от шума транспорта, а за стеной соседи включили кофеварку, но вас это не раздражает, вы с улыбкой на лице встречаете новый день. Увидев дождь за окном, вы не огорчаетесь, а радуетесь возможности остаться дома и почитать книгу или посмотреть любимый фильм под уютным пледом", - сказала психолог.