8 признаков токсичной личности

Верные признаки токсичности помогут разобраться, кто из окружения отравляет ваше существование.

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А может быть, эти пункты про вас? Тогда пора стать на путь исправления, пока от вас не отвернулись даже самые близкие.

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Строят из себя «королеву драмы»

С ними постоянно случаются все трагедии мира, и никто не способен понять, через что они проходят, — во всяком случае, так они говорят при малейшей возможности привлечь внимание. «Королевы драмы» прекрасно знают, что негатив цепляет, преувеличивают свои проблемы и коллекционируют чужие, фонтанируя самыми грязными новостями и слухами, которые только удается собрать. Жаждой жалости от таких личностей сквозит за версту, они питаются и вашими эмоциями в том числе.

Не умеют хвалить

Вы когда-нибудь замечали, что для некоторых людей сказать вам приятные вещи — непосильное испытание? Нет, они, конечно, могут выжать из себя немного похвалы, но обязательно приправят позитив оговоркой, что вам «есть куда стремиться», «в следующий раз стоит постараться лучше» или что-то в этом духе. Между полным игнорированием ваших заслуг и такой псевдопохвалой чаще хочется выбрать первое. Но токсичные люди просто не способны видеть мир по-другому — вы никогда не станете для них достаточно хороши.

Фамильярны

Ярче всего эта черта личности проявляется по отношению к обслуживающему персоналу, но не стоит забывать, что люди, хамящие официанту или курьеру, обычно не очень-то уважают и тех, кто им кажется выше статусом, правда, тщательно это скрывают. Даже если токсичная персона позволяет себе фамильярные обращения без злого умысла, негатив всегда ее преследует, потому что окружающим просто неприятно находится рядом с теми, кто искренне считает их ничтожествами.

Обманывают

Сложно быть приятным в общении человеком, когда вы постоянно лжете. Рано или поздно обман вскроется, и если от вас не отвернутся, то просто перестанут доверять и воспринимать ваши слова всерьез. Когда лжец продолжает лгать, чтобы убедить кого-то в своей правоте, токсичность и подавно зашкаливает. Если вы регулярно сталкиваетесь с таким поведением близких, пора пересмотреть свой круг общения, пока вы окончательно не разочаровались в дружбе и отношениях.

Не признают своих ошибок

Нежелание признать свою неправоту — еще одна распространенная черта невыносимых личностей. Истинной причиной нередко бывает перфекционизм, что не оправдывает причинение страданий окружающим. С такими людьми невозможно нормально вести диалог, а спор превращается в сущий кошмар, ведь оппонент будто слеп даже к самым надежным фактам и очевидным аргументам. Если прекратить общение с таким человеком невозможно, просто не тратьте время на бесполезные дискуссии.

Эгоистичны

Такие люди всегда заботятся только о себе и в совершенно любой ситуации ищут выгоду. Такой подход кажется им естественным, поэтому эгоисты часто считают нелюбовь окружающих незаслуженной. А в самых запущенных случаях наслаждаются бедами остальных, ведь это возможность потешить эго чувством собственного превосходства. Имейте в виду, что исправлять эгоистов не ваша работа. Да и заслужить их симпатию — задача трудоемкая.

Не способны прощать

Токсичные люди не видят противоречий в том, чтобы искать прощения, но никогда не прощать самим. У таких личностей всегда виноваты другие люди, обстоятельства, злой рок — что угодно, только не они. Своим обидчикам в то же время в роскоши списать ответственность на внешние обстоятельства они отказывают, упиваясь контролем над их чувствами.

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