Назван простой способ повысить уровень общего счастья

Исследователи из Университета Саймона Фрейзера (Канада) доказали, что социальные связи более важны для интровертов, чем для экстравертов. Результаты работы были представлены в журнале Health Psychology Open.

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Авторы использовали данные канадского исследования социальных связей 2021 года, которое проводилось во время третьей волны пандемии COVID-19. В общей сложности в анализ были включены 949 участников, которые прошли ряд психологический опросов.

Исследователи обнаружили, что более высокий уровень субъективного счастья был связан с более высокой социальной поддержкой со стороны друзей и семьи, меньшим эмоциональным и социальным одиночеством.

"Другими словами, участники, которые получали больше поддержки от своих друзей, чувствовали себя менее одинокими и, как правило, сообщали о более высоком уровне общего счастья. Наличие нескольких близких друзей ассоциировалось с более высоким уровнем счастья", – отметили ученые.