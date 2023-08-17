Обсудить бюджет, придумать традиции: как начать совместную жизнь без стресса

Простые правила помогут укрепить отношения.

© Кадр из фильма "Любовь и другие лекарства"

Конфетно-букетный период остался позади, а ваши чувства окрепли настолько, что было принято важное решение — жить вместе. Кто-то ждет этого с нетерпением, кто-то с опасением. Но психологи считают, что начало совместного быта может быть стрессом для пары. Иногда влюбленные ошибочно считают, что их совместная жизнь наладится сама собой, а затем испытывают серьезное разочарование.

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Поэтому так важно заранее обговорить основные моменты до того, как стать семьей.

Распределите бытовые дела

Когда вы влюблены, пыль по углам и раковина, заполненная грязной посудой, кажутся мелочами. Но со временем эти детали начинают раздражать. Постарайтесь сразу определить, как вы будете распределять обязанности по дому: кто возьмет на себя мытье полов, а кто будет выносить мусор. Решите, что вы будете делать, если оба приболеете ил устанете.

Придумайте традиции

Совместная жизнь может быстро превратиться в рутину, лишая вас ярких, объединяющих моментов. Чтобы этого не произошло, постарайтесь продумать традиции и ритуалы, которые будут сближать вас. Например, отправляйтесь на завтрак по воскресеньям, устраивайте свидания раз в месяц, а на праздники организовывайте семейные обеды. Чем больше таких традиций, тем крепче будут ваши отношения и проще быт.

Подумайте о финансах

По статистике, денежные вопросы становятся частой причиной для расставания. Позаботьтесь заранее о том, как будете формировать бюджет. Кто будет отвечать за покупку еды и оплату ЖКХ, будут ли у вас совместные накопления, как вы будете оплачивать крупные покупки.

Договоритесь обсуждать

Не замалчивайте даже раздражающие мелочи, иногда они становятся той соломинкой, что проломила спину верблюду. Если вам не нравится, что партнер не закрывает зубную пасту или будит вас по ночам, вставая перекусить, поговорите об этом. Почти в любой ситуации можно найти компромисс.

Отстаивайте границы