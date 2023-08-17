Должен ли муж помогать жене по хозяйству? Этот вопрос, который кажется таким простым, на самом деле вызывает массу споров. О том, какие смыслы вкладывают в него люди и какое распределение домашних обязанностей является залогом семейного благополучия, в интервью MIR24.TV рассказали психологи.

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Право делать то, что нравится

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«Когда-то давно мне попалась классная фраза: «Я не помогаю своей женщине по хозяйству. Мы просто вместе тут живем и обеспечиваем эту жизнь!». И я глубоко с этим согласна, – говорит семейный психолог Ольга Пропубертат. – Дело в том, что распределение домашних дел на женские и мужские изначально было необходимо в условиях жизни в деревне. Там объективно дел намного больше, чем в современном городе, и есть мужские дела – их много! Физическая сила имеет там огромное значение – те же дрова колоть и вилами орудовать. Женщине оставалось то, что не требовало силы, но требовало усидчивости. Потому что мужчины берегли своих женщин от опасной и трудной работы».

Но время шло, мир менялся. Появлялись все новые механизмы, бытовая техника. И мужские дела превратились в «повесить полку и починить замок». Однако эта ситуация таит в себе неочевидные риски. Как предупреждает психолог, тот мужчина, который долго не защищает свою женщину от медведя, часто не знает, куда ему деть свою силу, и начинает «отрываться» на женщине. Причем традиционное представление о распределении обязанностей очень в этом помогает: «Женщина должна готовить и убирать».

Реальность же такова, что современные люди абсолютно взаимозаменяемы в быту. И сейчас появилась возможность распределять обязанности исходя не из физических возможностей, а из права делать то, что нравится. А то, что не нравится обоим, или делегировать третьему лицу и оплатить его работу, или честно делать по очереди. «Современные муж и жена – это не про бытовое выживание, как было раньше, – говорит Ольга. – Семья – это про заботу, поддержку и опору. И тут на первое место выходит способность слышать друг друга. И дети, видя распределение дел по любви, намного легче помогают по дому и вообще растут намного более счастливыми».

Никто никому ничего не должен

В вопросе «должен ли мужчина помогать женщине?» есть нюанс, на который психолог всегда обратит внимание. Это слово «должен». «Когда речь идет о долгосрочных взаимоотношениях, долженствование – не лучший мотиватор, – говорит клинический психолог, консультант Дарья Яушева. – Хорошая мотивация – это помощь осознанная, когда есть ответ на вопрос «для чего стоит это делать?», «какая часть этой монотонной и не всегда приятной работы может, тем не менее, принести удовольствие?».

Мужчина может помогать женщине, и это будет ценно для их союза. В том числе, у них останется больше времени друг для друга. Если женщина при этом работает, партнерам еще легче достичь взаимопонимания.

«Возвращаясь к вопросу, можно смело ответить, что мужчина не должен. Так же, как и для женщины домашние обязанности – добровольное решение, – говорит психолог. – Только когда партнеры осознают распределение обязанностей как взаимное согласие по доброй воле, отношения становятся зрелыми и крепкими. Если в семье есть дети, они будут видеть, что родители спокойно относятся к домашнему труду, и их будет проще привлечь к нему. А в будущем у них будет меньше сложностей во взаимоотношениях».

Как договориться о распределении домашних обязанностей?

Как напоминает психолог консультационной онлайн-платформы Юлия Кузнецова, существует много разных моделей взаимоотношений внутри семьи, в том числе касающихся распределения домашних забот. Сейчас все более распространяется модель, в которой оба супруга как работают, так и распределяют бытовые обязанности поровну между собой.

«Бытовые обязанности должны распределяться так, как комфортно всем членам семьи, – говорит специалист. – Если вам ближе традиционная модель, при которой женщина берет на себя большую часть домашних хлопот, а мужчина занимается обеспечением семьи – то это хорошо. Если вам комфортнее распределить бытовую рутину поровну – то это тоже хорошо. А можно и чередовать разные способы вести хозяйство, или найти какое-то промежуточное решение. Ключевым здесь является именно фактор благополучия каждого из партнеров».

Юлия Кузнецова советует учесть, что такая гибкость открывает много возможностей: например, если жена ненавидит готовить, а муж не любит убираться, то каждый может взять на себя ту часть обязанностей, которая больше по душе и не вызывает столько негодования. Помимо этого, бывают ситуации, когда один из супругов временно не может участвовать в бытовых делах (в связи со сложным периодом на работе, по состоянию здоровья и т.д.). В такие моменты мы как никогда нуждаемся в поддержке партнера, который «подставит плечо» и возьмет на себя выполнение домашних дел.

«В любом случае, взрослый человек в состоянии заниматься домашней рутиной и брать на себя свою часть ответственности за ведение общего дома, – говорит психолог. – В здоровой семье люди заботятся друг о друге не потому, что должны, а потому, что любят друг друга и хотят помогать и заботиться».

По словам психолога Юлии Калачевой, однозначного ответа на вопрос «должен ли мужчина помогать женщине по дому» не существует. «Я придерживаюсь доказательной психологии и считаю, что любые отношения представляют собой некий «контракт», в условиях которого негласно закреплены обязательства партнеров по отношению друг к другу, – говорит специалист. – Причем эти правила уникальны для каждой пары. Утверждать, что мужчина должен делать что-либо, если изначально это не обсуждалось, неправомерно, если вы изначально не обговариваете условий или не уведомляете вашего партнера о необходимости их изменить. Любому будет обидно, когда его обманывают и требуют лишнее, это естественный процесс самозащиты: мы не любим ощущать себя плохими и испытывать чувство вины».

Поэтому, если вы считаете, что ваш мужчина должен вам помогать по дому, но он этого не обещал, то вам придется найти компромисс. Вот что советует психолог:

Объясните вашему партнеру, почему возникла необходимость что-то поменять. Объясните, что именно вы бы хотели изменить и какова роль вашего партнера в этих изменениях. Расскажите о своей готовности изменить что-либо в ответ. Договоритесь с партнером об условиях, которые устроят вас двоих.