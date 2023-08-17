Исследование: 88% россиян мирились с близкими после ссоры из-за ремонта

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и сервис «Ремонт со СберУслугами» провели исследование и выяснили, с кем ссорились россияне из-за ремонта и как мирились. Оно прошло в августе 2023 года, в нём приняли участие более 125 тысяч респондентов из всех регионов страны.

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Почти половина респондентов (43%) делали ремонт самостоятельно. 28% опрошенных отметили, что им частично помогали партнёры, друзья или родственники. 21% участников опроса делали все ремонтные работы вместе со своими близкими. 8% никогда этим не занимались.

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35% россиян ссорились из-за ремонта с родственниками и друзьями, а 65% опрошенных не сталкивались с подобными конфликтами.

Больше половины респондентов (63%) ругались в основном со своими супругами. С родственниками конфликтовали по этому поводу 26% опрошенных, с друзьями — 6%, а с соседями — 5% россиян.

Результаты опроса показывают, что главной причиной для ссор является трата большого количества времени на ремонт (24%). Не смогли договориться о стиле интерьера 20% респондентов. По 14% жаловались на пыль и грязь, а также на разные мнения о выборе стройматериалов. Еще 14% поругались из-за результата, который им не понравился. 9% опрошенных назвали нехватку бюджета в качестве основной причины конфликта. Интересно, что только 5% заявили, что в процессе стали сомневаться в необходимости ремонта.

88% респондентов удалось уладить ссору. Однако 8% признали, что после конфликта они перестали разговаривать друг с другом, а 4% пришлось переделывать ремонт, чтобы решить возникшую проблему.

Не все считают, что совместная работа приводит к разногласиям. Большинство опрошенных (67%) уверены, что причина конфликтов не в ремонте, а в характере людей. Однако 19% винят именно ремонт, в то время как 14% считают, что он не приводит к ссорам.