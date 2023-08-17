Исследование: 88% россиян мирились с близкими после ссоры из-за ремонта

Исследование Rambler&Co: 88% россиян мирились со своими близкими после ссоры из-за ремонта
Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и сервис «Ремонт со СберУслугами» провели исследование и выяснили, с кем ссорились россияне из-за ремонта и как мирились. Оно прошло в августе 2023 года, в нём приняли участие более 125 тысяч респондентов из всех регионов страны.
Почти половина респондентов (43%) делали ремонт самостоятельно. 28% опрошенных отметили, что им частично помогали партнёры, друзья или родственники. 21% участников опроса делали все ремонтные работы вместе со своими близкими. 8% никогда этим не занимались.
35% россиян ссорились из-за ремонта с родственниками и друзьями, а 65% опрошенных не сталкивались с подобными конфликтами.
Больше половины респондентов (63%) ругались в основном со своими супругами. С родственниками конфликтовали по этому поводу 26% опрошенных, с друзьями — 6%, а с соседями — 5% россиян.
Результаты опроса показывают, что главной причиной для ссор является трата большого количества времени на ремонт (24%). Не смогли договориться о стиле интерьера 20% респондентов. По 14% жаловались на пыль и грязь, а также на разные мнения о выборе стройматериалов. Еще 14% поругались из-за результата, который им не понравился. 9% опрошенных назвали нехватку бюджета в качестве основной причины конфликта. Интересно, что только 5% заявили, что в процессе стали сомневаться в необходимости ремонта.
88% респондентов удалось уладить ссору. Однако 8% признали, что после конфликта они перестали разговаривать друг с другом, а 4% пришлось переделывать ремонт, чтобы решить возникшую проблему.
Не все считают, что совместная работа приводит к разногласиям. Большинство опрошенных (67%) уверены, что причина конфликтов не в ремонте, а в характере людей. Однако 19% винят именно ремонт, в то время как 14% считают, что он не приводит к ссорам.
Опрошенные предложили несколько вариантов решения разногласий во время ремонта. 36% респондентов считают, что нужно заранее убедиться в том, что все видят результат одинаково. Почти треть опрошенных уверены (24%), что спорные моменты нужно обсудить заранее, а 17% сначала составляют чёткий план всех работ. 14% россиян отметили, что необходимо соблюдать важное правило — не шуметь в неположенное время, а 6% — предупреждать соседей о ремонте. 3% посоветовали заранее согласовывать работы по перепланировке со всеми инстанциями.