Врач поделилась методами борьбы со стрессом

Врач-эндокринолог поделилась очень эффективными методами борьбы со стрессом
Известный врач-эндокринолог Зухра Павлова поделилась эффективными методами борьбы со стрессом.
В интервью изданию «Кубанские новости» специалист рекомендует смотреть на свечу 3-5 минут, отпустив все мысли. Именно это, по её словам, поможет быстро успокоиться.
«Главное – полностью сосредоточиться на горящем огоньке, – подчеркнула она. – Это только кажется простым, концентрация даётся не сразу. Но такое упражнение, действительно, помогает очистить голову от негативных мыслей».
Также Павлова советует сбивать дыхание – дышать в определенной технике.
«Например, пять секунд вдоха и пять секунд выдоха. Или вдох на четыре, задержать дыхание на пару секунд, выдох», – рассказала эндокринолог.
Как пояснила она, важно начать дышать не в привычном ритме, что сразу же заставит мозг переключиться с тревожных мыслей и начать контролировать дыхание.
«Этот метод особенно полезен перед сном – сбивает циклическое мышление», – резюмировала Павлова.