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Врач-эндокринолог поделилась очень эффективными методами борьбы со стрессом

Известный врач-эндокринолог Зухра Павлова поделилась эффективными методами борьбы со стрессом.

Врач поделилась методами борьбы со стрессом
© Unsplash

В интервью изданию «Кубанские новости» специалист рекомендует смотреть на свечу 3-5 минут, отпустив все мысли. Именно это, по её словам, поможет быстро успокоиться.

«Главное – полностью сосредоточиться на горящем огоньке, – подчеркнула она. – Это только кажется простым, концентрация даётся не сразу. Но такое упражнение, действительно, помогает очистить голову от негативных мыслей».

Также Павлова советует сбивать дыхание – дышать в определенной технике.

«Например, пять секунд вдоха и пять секунд выдоха. Или вдох на четыре, задержать дыхание на пару секунд, выдох», – рассказала эндокринолог.

Как пояснила она, важно начать дышать не в привычном ритме, что сразу же заставит мозг переключиться с тревожных мыслей и начать контролировать дыхание.

«Этот метод особенно полезен перед сном – сбивает циклическое мышление», – резюмировала Павлова.