Как развить позитивное мышление

Психолог Хакимов назвал пять способов, позволяющих развить позитивное мышление
Позитивное мышление позволяет открыть внутренние ресурсы, а также избавиться от комплексов и тревоги. Но злоупотребление «положительными» установками имеет и негативные стороны. О пяти способах, позволяющих правильно развить позитивное мышление, «Вечерней Москве» рассказал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.
Помните, что жизнь многомерна
Прежде всего, необходимо принять тот факт, что приятные и неприятные эмоции и чувства — норма. Они никуда не денутся и всегда будут сопровождать нас. Но человек способен вынести уроки из любой ситуации и настроиться на новый продуктивный лад.
Старайтесь видеть во всем положительные стороны
Значимый момент — формирование оптимизма как черты личности. Это умение находить что-то хорошее, приятное в череде будней, несмотря ни на что. Все дело не в конкретных людях, их поступках и действиях, а в смене точки зрения. Постарайтесь фокусироваться на том, что наполняет вас приятными чувствами, дает стимул двигаться вперед.
Анализируйте себя
Что вам интересно, а что, наоборот, тянет вниз? В какую сторону хотели бы развиваться? Здесь хорошим решением будет выявление негативных установок, которые нередко идут из далекого детства, но оказывают влияние уже и во взрослый период жизни. Когда придет понимание, что для нас хорошо и полезно, а что — нет, станет намного легче сфокусироваться на действительно важном и войти в ресурсное состояние.
Проявляйте мужество
Не забывайте о том, что во всех решениях нужно проявлять решимость. Любая идея не имеет смысла, если она не выражается в конкретных действиях. Быть счастливым или нет — это ваш выбор.
Фильтруйте то, что вас окружает
Полезно сконцентрироваться на главном, а также отсечь то, что не приносит пользы. К примеру, токсичные люди из окружения, все время высмеивающие ваши идеи и принижающие достижения. Или же стоит сократить чтение бесконечного потока новостей, ограничиваясь парой статей в день. В итоге освободится много времени на то, что действительно стоит реализовать.
— Позитивное мышление — отличное средство саморазвития, но не нужно понимать и принимать его буквально, закрываясь ширмой ярких картинок и не замечая негатива, — отмечает Хакимов. — Принять несовершенство мира и, учитывая трудности, концентрироваться на хорошем — вот путь положительных изменений. Если сложно сделать это самостоятельно, стоит обратиться к специалисту.
Бесплатную психологическую поддержку можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: 8(499) 173-09-09.