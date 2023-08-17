Как развить позитивное мышление

Позитивное мышление позволяет открыть внутренние ресурсы, а также избавиться от комплексов и тревоги. Но злоупотребление «положительными» установками имеет и негативные стороны. О пяти способах, позволяющих правильно развить позитивное мышление, «Вечерней Москве» рассказал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

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Помните, что жизнь многомерна

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Прежде всего, необходимо принять тот факт, что приятные и неприятные эмоции и чувства — норма. Они никуда не денутся и всегда будут сопровождать нас. Но человек способен вынести уроки из любой ситуации и настроиться на новый продуктивный лад.

Старайтесь видеть во всем положительные стороны

Значимый момент — формирование оптимизма как черты личности. Это умение находить что-то хорошее, приятное в череде будней, несмотря ни на что. Все дело не в конкретных людях, их поступках и действиях, а в смене точки зрения. Постарайтесь фокусироваться на том, что наполняет вас приятными чувствами, дает стимул двигаться вперед.

Анализируйте себя

Что вам интересно, а что, наоборот, тянет вниз? В какую сторону хотели бы развиваться? Здесь хорошим решением будет выявление негативных установок, которые нередко идут из далекого детства, но оказывают влияние уже и во взрослый период жизни. Когда придет понимание, что для нас хорошо и полезно, а что — нет, станет намного легче сфокусироваться на действительно важном и войти в ресурсное состояние.

Проявляйте мужество

Не забывайте о том, что во всех решениях нужно проявлять решимость. Любая идея не имеет смысла, если она не выражается в конкретных действиях. Быть счастливым или нет — это ваш выбор.

Фильтруйте то, что вас окружает

Полезно сконцентрироваться на главном, а также отсечь то, что не приносит пользы. К примеру, токсичные люди из окружения, все время высмеивающие ваши идеи и принижающие достижения. Или же стоит сократить чтение бесконечного потока новостей, ограничиваясь парой статей в день. В итоге освободится много времени на то, что действительно стоит реализовать.

— Позитивное мышление — отличное средство саморазвития, но не нужно понимать и принимать его буквально, закрываясь ширмой ярких картинок и не замечая негатива, — отмечает Хакимов. — Принять несовершенство мира и, учитывая трудности, концентрироваться на хорошем — вот путь положительных изменений. Если сложно сделать это самостоятельно, стоит обратиться к специалисту.