Как правильно поддерживать интерес к жизни

Недавно 99-летняя британка Полин Мартин раскрыла секрет своего долголетия. По ее словам, все дело — в интересе к жизни. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, как правильно поддерживать заинтересованность в жизни, и как быть, если это не удается.

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По ее словам, интерес человека к жизни на самом деле влияет на ее продолжительность.

— Когда у человека есть интерес к жизни и какая-то цель, то человеку легче жить и это действительно способствует долголетию, — рассказала собеседница «ВМ».

Как отметила специалист, многие люди умеют только трудиться. Такая проблема может идти из детства: например, ребенок читал книжку или занимался творчеством, а родители сказали ему, что отдыхать — плохо. Такой подход точно не повышает интереса к жизни.

— Когда человек все время трудится, у него нет желаний и цели — только бытовые вопросы, — объясняет эксперт. — Иногда целью становится забота о детях. Когда дети вырастают, цель заканчивается, и человеку становится неинтересно жить. Чтобы этого не происходило, нужно заботиться о себе и выстраивать не только бытовую часть жизни.

Наумова уверена: крайне важно прислушиваться к себе, искать свои таланты, желания и интересы. Нужно не бояться ставить перед собой цели и стремиться к ним. А если одна цель стала скучной — нужно выбрать другую.

Даже не нуждающимся в общении людям все равно важно периодически с кем-то разговаривать, чтобы сохранять интерес к жизни, уверена собеседница «ВМ»:

— Есть интроверты, которым не нужно много общения. Но и для них тоже важно, чтобы где-то были люди, которым можно позвонить и поговорить. Важно поддерживать отношения с родственниками и друзьями. Если окружения нет, можно найти кружки, в которых это окружение появится.