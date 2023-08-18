Сменный график оказался вредным для здоровья: как это можно исправить

Психолог Галеева: сменный график мешает полноценному отдыху. Ранее учёные из Китая установили, что сменная работа может приводить к депрессии и другим проблемам с психикой. При этом особой разницы между дневными и ночными сменами исследователи не выявили. Психолог Гуля Галеева рассказала, чем опасно чередование смен и что делать, чтобы свести вред к минимуму.

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Исследование китайских учёных

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Ранее исследователи из Хуачжунского университета науки и технологий (Китай) заявили, что сменный график ведёт к повышению рисков развития депрессии на 31% и тревоги на 21%. В исследовании приняли участие более 175 000 человек, из которых 16% работали по сменам.

В результате специалисты намекнули, что пора бы считать сменный график вредным с профессиональной точки зрения и подумать о здоровье людей, которые трудятся в таком режиме.

Мнение психолога

По словам Гули Галеевой, основная масса психологических проблем происходит из-за нарушения сна, у людей, которые чередуют ночные и дневные смены или вовсе работают по ночам. Отсюда хроническая усталость, раздражительность и снижение эмоциональной устойчивости, отметила эксперт в разговоре с «Подмосковьем сегодня». Всё потому, что полноценного отдыха такие работники не получают.

Ещё один минус посменной работы — социальная изоляция. Сотрудники обычно меньше проводят времени с родными и близкими и из-за этого отрываются от общественной жизни.

Также нашему организму проще воспринимать стабильность и постоянство, и поэтому частые перемены графика на пользу не идут, добавила собеседница.

Советы психолога

Вот какие рекомендации психолог дала тем, кому всё-таки приходится работать посменно:

правильно питайтесь, соблюдайте режим сна и давайте организму лёгкие физические нагрузки;

свободное время старайтесь проводить с близкими людьми и максимально структурировать работу;

если ощущаете подавленное состояние, лучше обратиться к психотерапевту.

Даже самая любимая работа со временем может надоесть. И сменный график тут может быть ни при чём. При эмоциональном выгорании людей накрывает хроническая усталость и потеря интереса к жизни. Часто такие ощущения преследуют людей с жёсткими жизненными установками.