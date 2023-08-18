Что такое критическое мышление и как его развить

Разбираемся, как не стать жертвой когнитивной атаки.

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Анастасия Корнеева, психолог онлайн-платформы Грань.РФ: «Такой ключевой навык, как умение объективно видеть ситуацию, помогает нам принимать обоснованные решения и разбираться в информации, с которой мы сталкиваемся каждый день в большом количестве. Развитие критического мышления требует практики и упражнений. На это может уйти не один день. Однако результат будет полезен во многих сферах жизни: от работы до личных отношений».

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Что такое критическое мышление?

Критическое мышление – это способность анализировать информацию, оценивать её достоверность и принимать взвешенные решения. Это важный навык, который помогает нам рассуждать логически, оценивать аргументы и искать взаимосвязи между фактами.

Если по-простому, то критическое мышление – умение человека спросить себя: «А я точно объективен сейчас? Может быть, я ошибаюсь? Почему я так решил?». Критика себя самого – это мастерство всякий раз ставить под сомнение свою убеждённость, допуская мысль о возможной ошибке, и готовность столкнуться с противоположной картиной мира.

Получается, что речь про процесс активного, осознанного и систематического анализа информации. Он включает в себя умение задавать вопросы, сомневаться, разбираться в доказательствах, оценивать идеи и делать обоснованные выводы. Этот навык помогает нам различать объективные факты и субъективные мнения, отличать обоснованные аргументы от бессмысленных эмоциональных заявлений и противостоять манипуляциям.

Зачем нужно критическое мышление?

Данный навык важен, когда приходится сталкиваться с потенциально искажённой информацией. Если есть вероятность, что вам могут соврать или источник нельзя считать надёжным. Например, без критического мышления невозможно работать следователем, судьёй, врачом, предпринимателем.

В целом эта опция полезна для любого человека, ведь именно она позволяет вовремя уловить манипуляцию и не попасться в руки мошенников, заподозрить неладное в прочитанной новости, сохранять здравый рассудок и действовать рационально в стрессовой ситуации.

Чем лучше развит этот навык, тем чётче мы видим реальность. Да, для человека стопроцентная объективность, пожалуй, недоступна. Он видит мир сквозь собственное восприятие, а значит — всё всегда немного искаженно. Но, если стараться мыслить критически, то наша внутренняя картина мира максимально приближается к действительности.

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На сегодняшний день критическое мышление — это то, что необходимо нам как никогда. Мы живём в эпоху невероятного количества информации вокруг: огромные базы данных, просторы интернета, бесчисленное количество мнений. Доступ ко всему этому никак не ограничен и не регулируется.

Фильтровать такие объёмы информации, проверять их на достоверность, а авторов – на честность и объективность, увы, невозможно. И бремя ответственности за решение «верю/не верю» ложится на самого читателя или слушателя.

Гарантии правды никакой, а значит, приходится каждый раз самостоятельно решать: доверяю ли я этому источнику информации, кто и с какой целью её преподносит, может ли она быть искажена, есть ли доказательства и обоснование у этой точки зрения?

Без такого навыка, как критическое мышление, сегодня можно легко стать жертвой когнитивной атаки. Вам достаточно просто прочитать новость в интернете или услышать её по телевизору.

Как развить критическое мышление?

1. Задавайте вопросы. Одна из ключевых составляющих критического мышления – это умение спрашивать и искать дополнительную информацию. Вместо принятия всего, что говорят или пишут, интересуйтесь:

какие доказательства у вас есть?

откуда вы получили эту информацию?

какие альтернативные точки зрения существуют?

кому и чем это может быть выгодно?

на что нацеливался автор, когда доносил до меня эту новость?

Ответы на данные вопросы помогут вам получить более полное представление о ситуации и сформировать собственное мнение о проблеме.

2. Изучайте, что такое логическое мышление. Речь про процесс анализа и оценки аргументов. Исследование основных принципов логического мышления, таких как дедукция, индукция и абдукция, поможет вам стать более «критическим мыслителем».

Поиск логики поможет разобраться в том, как строятся аргументы и как определить их силу и слабость. Обычно люди банально не видят противоречий в полученной информации, быстро всё забывают и иногда неспособны оценить всю картину целиком. Но, если понять, например, что такое взаимоисключающие тезисы, многое сразу же проясняется.

3. Практикуйте анализ данных. Старайтесь обдумывать информацию, которая вам поступает. Читайте новости из разных источников, сравнивайте точки зрения и оценивайте достоверность.

Участие в обсуждениях и дебатах также помогает развивать навыки критического мышления. Так вы будете вынуждены аргументировать свои взгляды. Лучший способ – систематически изучать противоположную точку зрения. Окружить себя исключительно единомышленниками и блокировать поступление любых других данных – идея утопическая.

4. Применяйте критическое мышление на работе и в личной жизни. Такой навык полезен во многих областях. При работе над проектами или при принятии решения задавайте себе вопросы, оценивайте возможные риски и преимущества.

Так вы будете более креативны и эффективны, тогда и заметите противоречия и устраните их, а это конкурентное преимущество.

В личной жизни оно помогает делать информированные выборы и избегать влияния манипуляций или мифов. Изменяет ли партнёр, в чём проблема в отношениях, подходим мы друг другу, по какому сценарию складываются отношения, по какой причине случаются ссоры? Ответить на все эти вопросы конструктивно можно лишь с помощью критического мышления.

Упражнения для развития критического мышления

Для оттачивания этого навыка есть специальные методики. Эффективнее всего применять их в форме игры. Какие варианты стоит рассмотреть?

1. Игра «Я никогда не»

Проводится в группе от трёх человек. Можно играть с друзьями или с семьёй. Участники пишут на листках по одному действию, которое они никогда не сделали бы. Например, «я никогда не убью человека/я никогда не пойду работать в Макдональдс».

Далее они собирают все бумажки вместе. По очереди выбирают себе один из листков. Следующие три минуты объясняют, почему они именно это должны сделать. То есть — почему это хорошо и правильно. Допустим, выпало «я никогда не прыгну с парашютом». Задача — доказать, что это хорошо. Аргументы: закаляет дух, формирует воспоминания, поднимает самооценку, помогает пережить стресс и так далее.

2. Игра «Я считаю правильным»

Эта игра аналогична предыдущей, только с противоположным значением. Цель — на листочках необходимо написать то, что вы считаете правильным и безусловно хорошим. Это может быть: часто звонить родителям, гулять с детьми, жертвовать деньги на благотворительность, сажать деревья, заниматься спортом.

Игроку нужно за три минуты доказать слушателям, что это «хорошее» на самом деле может быть и пагубным. Например, подавать милостыню может быть плохо тем, что человек может оказаться мошенником или на полученные средства купить себе что-то, разрушающее здоровье.

3. Игры на логику, головоломки

Идеальный вариант – настольные игры в компании. Что-то из разряда «Мафии». Подобные развлечения укрепляют навык оценивания текущей обстановки и проверки полученной информации. Так как смысл здесь в том, чтобы «втереться в доверие» и не быть обманутым самому.

Главное – участвуйте в дебатах и обсуждениях на интересующие вас темы, где вы будете вынуждены анализировать и аргументировать свои взгляды.

4. Наработка привычки проверять данные

Увидели или прочитали новость, в которой приведена статистическая информация – не поленитесь, поищите эти сведения самостоятельно. Кем и где проводился этот анализ? Откуда взяты цифры? Любая научная информация должна быть в свободном доступе с прикреплёнными ссылками на статьи и публикации. Если их нет, тогда на чём основаны выводы автора?