7 книг, которые расскажут о том, как слышать и слушать друг друга

Секрет долгих и гармоничных отношений — это открытый диалог, умение говорить о своих потребностях и слушать партнера. Звучит классно, но порой так сложно разобраться собственными чувствами, не то, что понять другого человека…

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В этой подборке книжного сервиса Литрес — 7 полезных книг от известных психологов и специалистов по отношениям, которые помогут вам наладить контакт. И с собой, и с партнером.

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«Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь», Сью Джонсон

Известный канадский психотерапевт Сью Джонсон разработала авторский метод эмоционально-фокусированной терапии, который на протяжении многих лет помогает парам сохранять отношения и преодолевать кризисы. В книге «Обними меня крепче» автор подробно описывает принципы работы этого метода и объясняет, как самостоятельно внедрить его в жизнь без помощи психолога. Что делать, если на смену любви, нежности и сексуальному влечению приходят скука, конфликты и раздражение? Большинство пар сталкиваются с этими трудностями, и вопрос лишь в том, сможете ли вы преодолеть их вместе. В качестве примера Джонсон приводит 7 диалогов с абсолютно разными людьми, пытающихся услышать друг друга и спасти свои отношения. Эти вдохновляющие истории помогут вам провести параллели с собственной ситуацией, посмотреть на нее со стороны и попытаться лучше понять и себя, и партнера.

«Чувство любви. Новый научный подход к романтическим отношениям», Сью Джонсон

Еще одна классная книга от Сью Джонсон — на этот раз автор всесторонне анализирует чувство любви. Вы узнаете, как понимание любви трансформировалась в разные эпохи, что происходит с нашим мозгом и гормональной системой в период влюбленности, почему любая страсть сменяется временным охлаждением, через какие этапы проходит романтическая любовь, и что делать, чтобы сохранить нежные чувства к партнеру на долгие годы. Автор также объясняет, почему в современном мире каждому из нас критически важно пересмотреть смысл брака и найти свои индивидуальные причины состоять в длительном контакте. Джонсон убеждена: любовь — явление объяснимое и логичное. Вы можете разобраться с механизмами ее работы, подготовиться к возможным кризисам, а значит существенно повысить шансы на построение теплых, доверительных и крепких отношений.

«С тобой я дома. Книга о том, как любить друг друга, оставаясь верными себе», Ольга Примаченко

Журналист Ольга Примаченко, автор бестселлера «К себе нежно», говорит с читателем не как психолог, а как близкая подруга. Она сама прошла через сложные периоды в семейных отношениях, увлеклась психологией и сделала множество ценных выводов, которыми решила поделиться с другими. Эта книга о «граблях», на которые каждый из нас хоть раз да наступал: влюбиться до беспамятства, раствориться в партнере, забыв о собственных интересах и желаниях. Увы, но это путь вникуда — теряя свою «самость» в паре, мы незаметно разрушаем все то, что так долго и бережно строили. Ольга Примаченко рассказывает, как найти баланс между личной свободой и выстраивать здоровую коммуникацию с партнером на основе надежной привязанности. Но главное, автор подчеркивает: любовь — это не боль и эмоциональные качели, а нежность, спокойствие и забота друг о друге.

«Поговорим о нас. Новый подход к поиску взаимопонимания», Джейсон Гэддис

Фраза «Нам надо поговорить» у многих вызывают приступ тревоги или даже паники. А так быть не должно! Разговор — не экзекуция, а основа здоровых отношений. Автор этой книги уверен, что конфликтов и разногласий не нужно бояться. Важно просто научиться правильной коммуникации, экологично доносить до партнера свои мысли, открыто говорить о желаниях и потребностях, и, конечно же, слушать и слышать другого человека. Эта аудиокнига научит вас готовиться к сложным разговорам, сглаживать острые углы без ущерба для себя и отношений, примириться с чужими триггерами, не психовать из-за разногласий и находить компромиссы. Даже если вы понимаете, что прозрачная коммуникация — ключ к взаимопониманию в паре, начать открытый диалог может быть непросто. Особенно если вы привыкли все замалчивать и избегать конфликтов. На этот случай в книге есть уже готовые фразы и даже сценарии бесед, которые помогут вам постепенно «вылезли из панциря» и наконец-то поговорить о важном.

«Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику», Гэри Чепмен

О теории языков любви вы наверняка уже слышали. Наиболее подробно она описана в культовой книге семейного психолога Гэри Чепмена, который помог сотням пар спасти трещащий по швам брак. Автор проанализировал собственные отношения, обратил внимание на самые распространенные проблемы клиентов и пришел к гениальному выводу: каждый человек чаще всего пытается дать партнеру то, чего хочет сами, но не то, что хочет партнер. Чепмен выделил 5 основных языков любви — это время, слова-поощрения, подарки, помощь и прикосновения. Как правило, мы по-своему представляем проявления любви и ожидаем к себе соответствующего отношения. Например, если вам кажется, что признак сильных чувств — это проводить с партнером много времени, то вы, в свою очередь, стараетесь как можно чаще быть рядом с любимым человеком. Проблемы начинаются тогда, когда наши языки любви не совпадают. Мы ждем слов-поощрений от человека, который даже не догадывается о значимости похвалы для партнера, или задариваем подарками того, кто не придает этому особого значения. Книга Чепмена поможет обратить внимание на эту важную тему, узнать свой язык любви, научиться прислушиваться к потребностям партнера и по возможности удовлетворять их.

«Ты в порядке. Книга о том, как нельзя с собой и не надо с другими», Алина Адлер

Люди часто бывают слишком строги к себе и окружающим, критичны и не уверены в собственных силах. Мы сами отравляем жизнь себе и близким, игнорируя токсичные паттерны поведения, отказываясь нести ответственность за собственные поступки и выборы. В этой книге гештальт-терапевт и клинический психолог Алина Адлер затрагивает множество животрепещущих тем: что делать, если вы перестали понимать себя и свои желания, как идентифицировать свои чувства и что делать с так называемыми негативными эмоциями, почему так важно полюбить себя и как отличить истинную любовь к себе от эгоизма. Гнев, зависть, ревность, тревожность и апатия — все эти чувства — нормальная часть нашей жизни, и не нужно ругать себя за них. Книга поможет разобраться в себе, не застревать в прошлом и научиться справляться с самыми разными эмоциями.

«Подходим друг другу. Как теория привязанности поможет создать гармоничные отношения», Амир Левин, Рэйчел Хеллер