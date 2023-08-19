Чем может обернуться конфликт свекрови и невестки

Отношения между свекровью и невесткой нередко сопровождаются обидами и недовольством друг другом. Причин тому может быть масса: женская конкуренция, борьба за время и внимание мужа и одновременно сына, страх, что мама возлюбленного будет постоянно ругать умение девушки вести быт...

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К чему может привести открытый конфликт и как противостояние сказывается на детях в семье, расскажет психолог, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка.

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Двойные стандарты

"Дочка общается со своей бабушкой, моей свекровью. А я ее ненавижу, она мне столько зла принесла", – пишет Олеся на одном из психологических сайтов, надеясь получить поддержку от сочувствующих пользователей.

Конечно, первым делом находятся негодующие, которые поддерживают идею, что все беды только от матерей мужей и возлюбленных. Но есть и такие пользователи, кто спросил: "Почему ваша дочь тогда с ней общается? Как это выглядит?

Сетевое издание m24.ru

"Вдруг выясняется, что свекровь помогает сидеть с детьми, оплачивает кружки и покупает одежду. После такого поворота событий поток жалеющих сообщений снижается. Ведь картина из черно-белой, с четким обозначением злой ведьмы и доброй принцессы, превращается в разноцветную и очеловеченную.

Есть ли в поведении Олеси что-то двуличное? Похоже, что да, ведь вряд ли она говорит своей свекрови прямо: "Я вас недолюбливаю, но посидите с детьми в воскресенье". Скорее всего, внешне ситуация выглядит как вежливая просьба о помощи, но при этом наполненная пассивной агрессией.

Ее смысл в том, чтобы сохранить отношения и при этом выплеснуть толику напряжения и недовольства. Но злоба продолжит требовать выхода, и в конце концов будет отыграна на ребенке. Например, его мама однажды ехидно заметит: "Конечно, у нас накрывают не так богато, как у бабушки, но сделайте милость, поешьте". При этом на столе будет совершенно обычная еда – условно картошка с маслом и курица. То есть вся фраза пропитана пассивной агрессией и никакого отношения ни к блюдам, ни к ребенку не имеет.

Ситуация показывает инфантильность молодой женщины и ее зависимость от своей свекрови. Причем не только в деньгах, но и помощи с дочерью. Ведь в то время, как бабушка берет внука погостить, Олеся успевает отдохнуть перед началом рабочей недели. Здесь нужно поработать над честностью по отношению к себе. Олесе стоит ответить себе: может ли она обойтись без помощи свекрови? Если да, то зачем она продолжает пользоваться ее поддержкой? Хотела бы она, чтобы к ней самой относились так же?

Ради ребенка

"Хочу, чтобы у дочки была бабушка", – вполне достойная идея с учетом того, насколько это важно для девочки. Ведь таким образом она получает поддержку от одной из старших женщин в роду, формирует представление, как устроены отношения в семье пожилых, замечает разницу между ними и правилами родительской семьи. Девочка видит образ бабушки и неосознанно протягивает ниточку к себе, чему-то учится, что-то хочет изменить.

Такая позиция предполагает личную зрелость ее мамы и способность договариваться, сохраняя свой авторитет. Ясность позиции помогает разделить линии поведения "свекровь – невестка" и "бабушка – мама". Таким образом, интересы объединяются вокруг ребенка возлюбленной мужчины, а конкуренция жены и матери за него сходит на нет.

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При этом важно понимать, что любые взаимодействия между дамами происходят не в одной большой безграничной по численности семье, а в двух разных – родителей супруга и его личной. Ребенок же, переходя из одного дома в другой, попадает из одних правил и традиций в другие, которые нужно проговаривать и давать время перестроиться. Например, в молодой семье все едят вместе, а бабушке удобнее сначала покормить ребенка, а потом уже сесть за стол самой.

Работа по распознаванию подобных правил требует усилий. Но если мотивация общения невестки и свекрови ради ребенка истинная, это делать необходимо. Потому что, кроме пищевых привычек, семьи отличаются по способам коммуникации, поведению в конфликтных ситуациях и так далее. Хорошо бы помогать ребенку все это перерабатывать и научить его ориентироваться.

Конкуренция за авторитет

Однажды мне встретилось и такое сообщение: "Мы со свекровью – враги номер один. Недавно дочь стала просить деньги на путешествие во Францию, мы с мужем задумались: ребенок хоть и взрослый, отпускать одну в чужую страну страшно. А дочка и выпаливает: "Да мне все равно, что вы скажете! Бабушка оплатит поездку, я все равно поеду". Дело не в деньгах, а в отношении – было ощущение, что нас оплевали".

Конечно, бабушка может сделать дорогой подарок, еще и сопроводив словами: "Это секрет, не говори родителям". Однако за жизнь и здоровье ребенка несут ответственность родители. Они лучше всего знают особенности характера ребенка, понимают, когда лучше быть рядом, а когда можно отпустить его одного. Но при этом все равно быть на связи, чтобы помочь при необходимости. И забывать об этом ни в коем случае нельзя.

Сетевое издание m24.ru

Но может быть так, что оплата путешествия становится конкуренцией свекрови с родителями: "Я могу дать то, на что у вас нет средств". Последствия такого самоутверждения – плохой пример для ребенка, что можно решать вопросы в обход близких. Бабушка показывает неуважение к тем, кто о нем заботится.

Ребенок при этом ложно думает, что он уже взрослый: "Я могу решать проблемы самостоятельно". Но совершенно не анализирует, что, если в другой стране возникнут проблемы, ему некому будет помочь. Ведь поездка была организована на надрыве, когда важен именно факт отъезда. А как и куда – в подобных случаях отходит на второй план. При этом возможно, что подобным образом свои желания отыгрывает сама бабушка: когда-то она мечтала погулять на Елисейских полях и решила воплотить свои фантазии за счет ребенка.

В ситуации, которую мы сейчас рассматриваем, родители затормозили инициативу свекрови. Они обсудили с ребенком четкие правила поведения за границей и объяснили, что эта весомая трата – подарок на день рождения и мотивация хорошо учиться в институте. Но здесь взрослым действительно повезло, что ребенок пришел с ними советоваться, пусть и в демонстративной форме. Ведь все могло пойти совершенно иначе.

Воспитание детей – нелегкое дело, и оно может как сплотить всю семью, так и разъединить. Ребенку важно не путать роли и понимать, что маму и папу не заменит даже самая лучшая бабушка или дедушка. Воспитание – прежде всего ответственность родителей, а взрослое поколение может в этом помогать. Но не в обход договоренностей с родителями ребенка, а только после согласования действий.