8 признаков людей, которых не любили в детстве

Кто-то может смело назвать маму лучшей подругой, а кто-то предпочитает не вспоминать юность из-за неразрешенных конфликтов с родителями. Как положительный, так и отрицательный опыт взаимоотношений с семьей оставляет отпечаток на личности и аукается во взрослой жизни.

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Ниже — восемь признаков, по которым можно понять, что человека недолюбили в детстве.

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Отсутствие сострадания

Это работает принцип «как вы ко мне, так и я к вам». Человек, который не встречал сочувствия, сам не считает нужным оказывать поддержку другим. Желание получить эмоциональный отклик у него отболело давно, еще в детстве. Таким личностям свойственно не просто отсутствие сострадания, а в целом эмоциональный холод. Ни слезы, ни громкий смех в их семьях, как правило, не поощряют.

Независимость

Гордость за свою независимость — черта характера, которая часто уходит корнями в забытое желание поскорее покинуть родительский дом, потому что родственники совсем не кажутся близкими, напротив, воспринимаются как люди, которые понимают вас хуже всех в мире. В такой ситуации ребенок привыкает справляться с неурядицами сам и делает все возможное, чтобы не просить помощи. Если так было и в вашей семье, учтите, что это может негативно сказаться на карьере: такое воспитание прививает неспособность к командной работе и не позволит принять привлекательное предложение о работе от знакомых — важным кажется добиться всего самостоятельно.

Чувство неполноценности

Грустить время от времени нормально, но, если вы постоянно чувствуете себя несчастной без видимой причины, это может стать серьезной проблемой. Вроде бы все как надо, но вы жертва замкнутого круга: с одной стороны, хочется любви, с другой стороны, вы уверены, что ее недостойны, ведь в семье вам доходчиво объяснили, что хорошего отношения к себе вы не заслуживаете.

Синдром самозванца

Чувство стыда, а то и вины за каждое действие свойственно тем, кого нечасто баловали похвалой и одобрением. Такие дети растут более чувствительными, чем сверстники, но в то же время стараются скрыть эмоции от окружающих. При этом ситуации, которые покажутся пустяком для большинства, всякий раз оборачиваются катастрофой для них. Даже самая безобидная шутка может стать для вас поводом для расстройства, если в семье вам внушили, что вы ничего не стоите.

Любовь к одиночеству

Вы зациклились на мысли, что вы не вписываетесь в общество, и охотно проводите время в одиночестве, чувствуете себя отдаленной от других и оторванной от социума одиночкой? Такое поведение может быть лишь привычкой, сформированной в детстве, когда семья была всем вашим обществом.

Отсутствие личных границ

Непререкаемый авторитет позволяет некоторым родителям контролировать жизнь их ребенка больше, чем того требует воспитание. Заходить в комнату без стука, копаться в личных вещах и устанавливать приложения для отслеживания геопозиции, даже если он заслуживает доверия и ведет себя правильно. В результате, даже будучи взрослой, жертва родительского контроля не может восстановить стертые личные границы.

Болезненная любовь к животным

Да, животных любят практически все, и соцсети это только подтверждают: братья наши меньшие набирают просмотры не хуже топовых блогеров. В любви к животным нет ничего подозрительного, до тех пор пока вы не ловите себя на мысли вроде «животные лучше людей» и «они единственные, кто не предаст». Печально, конечно, если в вашей семье собака, кошка или попугайчик были единственным живым существом, которому можно доверять, но пора пользоваться привилегиями взрослой жизни — теперь вы сами создаете свое общество из достойных людей.

Низкая самооценка