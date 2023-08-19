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Как мотивировать себя и ставить цели

Психолог Полина Токарева напомнила, как нужно правильно ставить цели и мотивировать себя на их достижение. Иногда справиться с самим собой очень трудно, но немалую роль играют именно наши желания и правильно поставленная задача. Подробности специалист рассказала в беседе с «Радио 1».

Как мотивировать себя и ставить цели
© Вести Подмосковья

«Когда мы ставим цель, например, зарабатывать больше денег, найти любовь или поправить здоровье, то нам важно оставаться в гармонии с этой идеей. При достижении гармонии не потребуется внешний стимул, и тогда мы будем больше всего замотивированы», - отметила Токарева.

Однако иногда человек не может разобраться в своих истинных желаниях. Тогда мотивировать себя на какое-либо изменение будет особенно сложно.

«Иногда нам кажется, что мы поставили правильную цель и гармоничны с ней, но внутри нам, может быть, этого и не нужно. Если что-то движется совсем уж тяжко, подумайте об этом внутреннем сопротивлении, посмотрите глубже», - сообщила психолог.