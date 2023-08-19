Как мотивировать себя и ставить цели

«Иногда нам кажется, что мы поставили правильную цель и гармоничны с ней, но внутри нам, может быть, этого и не нужно. Если что-то движется совсем уж тяжко, подумайте об этом внутреннем сопротивлении, посмотрите глубже», - сообщила психолог.