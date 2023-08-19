Любовь приходит со временем: признаки здоровых отношений

Любовь приходит со временем: Лабковский назвал признаки здоровых отношений
Психолог Михаил Лабковский в соцсетях выделил этапы, через которые проходят любые здоровые отношения.
"Символ брака — это не одно целое, а два кольца, которые лишь пересекаются друг с другом. К настоящей любви люди приходят не сразу".
На начальном этапе влюблённости пара находится в состоянии, когда всё идеализируется, а недостатки незаметны. Однако со временем люди начинают более реалистично смотреть на отношения и знакомятся с настоящим «Я» возлюбленного.
На этом пути возникают конфликты, трудности и отдаление. Такой процесс – обычная практика. Идеалы рушатся, маски слетают, но взамен вы искренне знакомитесь друг с другом.
"Интимность — это способность поделиться своей уязвимостью и принять партнёра".
Истинная любовь приходит постепенно. Она требует времени, терпения и психологической зрелости. Все этапы развития отношений составляют путь к настоящей и глубокой связи.