Любовь приходит со временем: признаки здоровых отношений

Психолог Михаил Лабковский в соцсетях выделил этапы, через которые проходят любые здоровые отношения.

© Unsplash

"Символ брака — это не одно целое, а два кольца, которые лишь пересекаются друг с другом. К настоящей любви люди приходят не сразу".

На начальном этапе влюблённости пара находится в состоянии, когда всё идеализируется, а недостатки незаметны. Однако со временем люди начинают более реалистично смотреть на отношения и знакомятся с настоящим «Я» возлюбленного.

На этом пути возникают конфликты, трудности и отдаление. Такой процесс – обычная практика. Идеалы рушатся, маски слетают, но взамен вы искренне знакомитесь друг с другом.

"Интимность — это способность поделиться своей уязвимостью и принять партнёра".