8 способов дать отпор токсичной свекрови

Лучшее, что вы можете сделать, — это установить границы, постараться не усугублять ситуацию и стоять за себя, когда это необходимо. Только помните, что ваша цель — наладить отношения, а не сделать их невыносимыми.

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Пресекайте оскорбления

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Насколько вы готовы принимать к сведению критику, решать вам. Но оскорбления нужно пресекать на корню, даже если «вторая мама» пытается обернуть их в шутку. Разумеется, обзываться в ответ не стоит: четко и уверенно скажите, что один раз готовы это забыть, но в следующий — так высказываться в вашу сторону не стоит.

Отключите эмоции

В первую очередь важно осознать, что «война» со свекровью зачастую возможна только на уровне эмоций. Ее попытки вас задеть, вероятно, будут не слишком оригинальными: новоиспеченная родственница подвергнет вас критике, постарается внушить сыну, что вы его недостойны, будет сравнивать вас с другими. Противостоять этому вы можете, только пока сохраняете холодный ум. Позволите себе эмоциональную реакцию — токсичная мама партнера использует ваши выпады против вас.

Не ждите многого

В силу разницы поколений свекровь, как правило, уже состоявшийся человек, переделать которого вам не под силу. Разумеется, вы надеялись на гармоничные, здоровые отношения с мамой избранника, но, если свекровь настроена против вас, не торопите события и избавьтесь от завышенных ожиданий. Главное, минимизировать негативное влияние на ваш брак. Тогда будет время наладить общение с семьей вашего мужчины, как бы сложно это ни было. Будьте выше конфликта, воспринимайте агрессию в вашу сторону с пониманием, вы не первая в такой ситуации и не последняя. Не ваши личностные качества стали причиной ссоры.

Дайте себе время восстановиться

Тяжелое общение бывает очень изматывающим и буквально высасывает все силы. Обязательно давайте себе время восстановиться и старайтесь контактировать со свекровью только в хорошем расположении духа. Так будет проще отражать нападки с улыбкой без ущерба для себя и отношений с избранником. Придумайте себе приятную компенсацию: например, пообщались со свекровью без ссоры — заслужили поход на массаж или как минимум маску для лица.

Превратите слабости в силу

Делать вид, что ничего не происходит, совсем не обязательно. Будьте честны с собой и окружением. Ведь рано или поздно тайное станет явным. Обязательно возникнет момент, когда судьба сведет вас за одним столом — наверняка токсичная свекровь постарается казаться приятной, но в то же время может вас больно уколоть при других родственниках. Не играйте в эту игру, не стесняйтесь демонстрировать смущение и растерянность — правда на вашей стороне. Выставить вас мегерой в таком случае будет куда сложнее.

Аргументируйте требования

Во многих нежелательных поступках свекрови может не быть злого умысла. Чтобы вас правильно поняли, нужна спокойная аргументация, а не агрессия. Например, счастливая бабушка дает внукам конфеты, несмотря на ваш запрет. Вместо конфликтной реакции «я лучше знаю, что нужно моим детям» лучше объяснить, почему она не права. Быть может, у ребенка уже высокий сахар в крови, и вы хотите избежать серьезных проблем со здоровьем в будущем. Или давать сладости можно, но только определенные. В общем, адекватная бабушка не будет вредить ребенку. Уходите от высказывания мнений к нейтральному изложению фактов, старайтесь не делать акцент на «современных» подходах: никто не хочет себя чувствовать старым и неактуальным.

Причиняйте добро

Порадовать ненавистного вам человека — задача не из простых, но было бы желание! Выясняйте, чем живет ваша «вторая мама»: может быть, она не пропускает ни одного концерта любимого оркестра или выращивает зелень на подоконнике? Попробуйте сделать что-то хорошее — например, небольшой подарок, который точно придется по вкусу. А если несколько попыток окажутся провальными, будет повод для разговора. Тогда уж прямо признайтесь, что хотели бы наладить контакт с мамой любимого человека и вам жаль, что пока вы плохо понимаете друг друга. Возможно, свекровь вас невзлюбила по конкретной причине и разногласия легко устранить в разговоре по душам.

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