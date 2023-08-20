Психолог рассказал, как повысить свою привлекательность

Мгновенно понравиться другим людям поможет грамотно использованный язык тела. Психолог Рональд Э. Риджио рассказал журналу Pshycology Today о нескольких способах повысить собственную привлекательность.

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По словам психолога Рональда Риджио, существует ряд сигналов, которые принято называть сигналами непосредственности. Именно они способны вызвать симпатию с первого взгляда.

Во-первых, эксперт подчеркивает важность зрительного контакта. Следует смотреть в глаза другому человеку, поскольку это является проявлением интереса и внимательности. Во-вторых, во время разговора стоит слегка наклониться вперед, но не переборщить с физической близостью.

В-третьих, психолог говорит о важности улыбки. Приятное улыбающееся лицо всегда привлекает других сильнее, чем хмурое. В-четвертых, нужно позаботиться о собственной энергичности и оживленности. Такие люди вызывают больше симпатии.

"Если человек скуп на жесты, движения, скован и закрыт, он нас отталкивает", — подчеркнул Рональд Риджио.

И, наконец, окружающим нравится, когда у собеседника теплый тон голоса, в который вложены эмоции. При этом психолог советует регулировать сигналы непосредственности и во всем знать меру.