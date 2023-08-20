Психолог предупредила о вреде поведенческой манипуляции

«Люди пытаются кем-то манипулировать. В отношениях можно манипулировать, можно режиссировать. Если режиссировать, то я делаю так, чтобы человек не пострадал, но до него дошло то, что я пытаюсь ему донести. То есть если в лоб нельзя, то я это делаю обиняком. Если я манипулирую, то я это делаю тогда, когда человек этого не понимает. Любая манипуляция — ситуация патовая. Она выжигает того, кто манипулирует. Либо прими, либо меняйся сам, либо расстанься. Когда люди только встречаются, они демонстрируют только одну свою сторону, как луна, только светлую. Очень важно договориться на берегу. Что ты любишь — покер, массажи, подружки. Но тут важны паритетные отношения. Люди должны быть свободны: я живу как я хочу, но ты при этом не страдаешь».