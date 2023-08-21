Психолог назвала способы вернуться к работе после секса на корпоративе

На работе ведите себя естественно. Чаще всего другие люди не заинтересованы в долгом обсуждении чьей-то личной жизни и могут не уделять вам столько внимания, как вам кажется. Если вы начнете вести себя скованно, будто бы все вокруг смотрят и обсуждают только вас, то рискуете получить желаемое! Анастасия Корнеева