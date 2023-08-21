Целебные свойства музыки: что, как и когда слушать
Музыка дарит людям не только эстетическое удовольствие, но и неоценимую пользу для здоровья. Она способна избавить от серьезных недугов и стать отличным восстанавливающим средством. Рассказываем, какой неоценимый вклад в поддержание и укрепление организма вносит музыкальная терапия.
О музыкотерапии
Практически все люди относятся к музыке, звучащей из динамиков и колонок, как к главному средству, призванному услаждать слух и поднимать настроение. Слушая свои любимые композиции, мало кто из нас понимает, что «общается» с незримым «доктором». Между тем целебные свойства музыки изучал еще Пифагор, который был уверен в том, что она эффективно восстанавливает организм. Древнегреческий врач Гиппократ только подтвердил теорию, выдвинутую гениальным математиком, излечивая бессонницу и прекращая эпилептические припадки пациентов с помощью музыки.
Виды музыкотерапии
На сегодняшний момент выделяют два основных вида музыкотерапии: активный и пассивный. В основе первого типа лежит лечение, которое призвано вовлечь пациента в процесс. При активной музыкотерапии вы должны принимать непосредственное участие в прослушивании композиции: подпевать, хлопать в ладоши или постукивать ногой в такт.
Пассивный тип лечения предполагает, что пациент будет просто прослушивать различные музыкальные фрагменты, которые создают определенное настроение: помогают расслабиться или, напротив, наполниться бодростью и энергией.
Какая музыка исцеляет?
Принято считать, что в первую очередь исцеляет и врачует душу классическая музыка, например, отрывки из произведения Моцарта или Верди («Турецкое рондо» или «Триумфальный марш»). Они повышают настроение и способствуют возникновению позитивного отношения к жизни.
Позабыть о неприятностях и успокоить нервы поможет «Колыбельная» Брамса, решить проблему с бессонницей композиции Шуберта, «Пьесы» Чайковского, «Мечты» Шумана. Ощутить прилив утренних сил можно вместе с «Пробуждением птиц» Мессиана.
Правильная музыка отлично справляется с головными болями и мигренями, особенно если речь идет о произведениях Мендельсона или Моцарта. Кстати, целебные свойства работ последнего композитора заключаются в определенном тридцатисекундном интервале в формате «громко и тихо», соответствующем характеру биотоков человеческого мозга. Также целебными свойствами может похвастаться не только классика, но и записи Пресли или Веллингтона.
Музыкальные инструменты и их свойства
В основе музыкотерапии лежит убеждение о том, что каждый из инструментов «лечит» определенные заболевания. Так, например, арфа и барабан помогают пациентам с больным сердцем, скрипка устраняет депрессию, игра фортепиано нормализует работу эндокринной системы, а саксофон раскрывает сексуальную энергию человека.
Как «лечиться» музыкой
Несмотря на некоторые положения в музыкотерапии, каждому человеку стоит ориентироваться на собственные ощущения при прослушивании той или иной композиции. Если вы не испытываете приятных чувств при звучании рекомендованного фрагмента, не заставляйте себя слушать его через силу. В первую очередь музыка должна нравиться. Если этого не случилось, ищите свои композиции, которые позволят расслабиться и наслаждаться терапией. Учтите и тот факт, что при лечении музыкой нужно не забывать об адекватном уровне громкости при прослушивании, иначе любое даже самое «целебное» произведение вызовет обратный эффект и наградит усталостью.