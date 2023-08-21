При появлении апатии и недовольства жизнью не стоит обращаться к шаманам и целителям. О бесполезности подобного способа лечения от депрессии предупредила психолог Ольга Коробейникова, сообщает "Мослента".

Как объяснила специалист, не уделяющим достаточно времени своему мышлению людям начинает казаться, что ситуация резко изменилась в худшую сторону. И если нет сил жить и двигаться дальше, это значит, что речь идет о сглазе или порче, считают некоторые.

"Но ничего не происходит внезапно – просто напряжение накапливается, как снежный ком", – уточнила психолог.

Она напомнила, что экстрасенсы обещают снять порчу и проклятия, однако они не оказывают профессиональную помощь. Если же работать с мышлением, развивать навык медитаций, то никакие шаманы и колдуны не потребуются, заключила эксперт.