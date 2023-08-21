Психолог перечислила правила хороших отношений с тещей

Любить тещу необязательно, но необходимо ее уважать, дала совет зятьям психолог Наталья Безгина. Правила хороших отношений с тещей она перечислила в беседе с NEWS.ru.
Безгина призвала соблюдать личные границы при общении с тещей.
«Относитесь к теще так, как вы хотели бы, чтобы к вашей матери относился близкий человек: не оскорбляйте, предлагайте помощь, не подчеркивайте недостатки, не будьте высокомерным», — объяснила психолог.
После ссор с женой, продолжила она, нельзя переносить агрессию на ее мать с претензиями в воспитании и непонимании.
«Она другой человек и не несет ответственности за уже совершеннолетнюю дочь, вашу совместную жизнь. Супружеская система создается двумя взрослыми людьми, вынося спор из избы, рискуете, помирившись с супругой, иметь напряженные отношения с тещей», — добавила Безгина.
По мнению психолога, для того чтобы отношения оставались хорошими, необходимо взаимно уважать устои и обычаи семьи.
«Важно выделить несколько традиционных праздников и продолжать традиции. Пусть это будут не все, но наиболее важные и близкие вам», — заключила Безгина.