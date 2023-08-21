Нет одиночеству: как найти друзей после 30 лет
Обычно дружеские связи появляются в юности, а иногда и в детстве — со школьных или студенческих времен у приятелей формируются общие воспоминания, опыт, увлечения. Но если этого не случилось или давние друзья оказались далеко, взрослый человек может чувствовать себя одиноко.
Но найти новых приятелей после 30 лет очень сложно, для этого придется приложить определенные усилия.
Расширить границы
Со временем мир взрослого человека в городе сжимается до квартиры, работы и похода в магазин. Но, чтобы найти новых друзей, придется выйти из зоны и комфорта и начать посещать места, где можно встретить единомышленников. Фитнес зал, киносеансы, даже парки отдыха.
Но самый действенный и простой способ завязать знакомства — начать изучать что-то новое в группе. Может, вы давно мечтали освоить латину или выучить и испанский? Найдите хобби, которым можно заниматься в группе, именно там, скорее всего, найдутся единомышленники.
Общайтесь
Каждый день мы сталкиваемся с десятком людей. Попробуйте узнать больше о ваше мастере маникюра и наращивания ресниц, тренере по йоге, девушке из соседнего офиса, с которой сталкиваетесь в курилке. Может, именно они станут вашими приятельницами. Иногда мы просто не утруждаем себя даже попыткой узнать человека получше, а потом сетуем на одиночество и отсутствие круга общения.
Заведите питомца
Ничего нет проще, чем разговориться с владельцем симпатичного пса на прогулке со своей собакой. Любимый питомец дает огромное поле для новых знакомств. Есть районные чаты, где владельцы договариваются о совместных прогулках, занятия с кинологом, где хозяева и собаки могут пообщаться, специальные площадки и выставки.
Помогайте
Благотворительные мероприятия — идеальный вариант для поиска новых знакомых. Волонтеры обычно открыты и дружелюбны, они вместе организуют мероприятия, поддерживают друг друга и со временем становятся близкими людьми.
Так вы обретете не только новых знакомых, но и возможность социально реализоваться.
Путешествуйте
Во время путешествия вы точно встретите новых людей, общение с которыми может длиться годами и быть очень приятным.