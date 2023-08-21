Нет одиночеству: как найти друзей после 30 лет

Обычно дружеские связи появляются в юности, а иногда и в детстве — со школьных или студенческих времен у приятелей формируются общие воспоминания, опыт, увлечения. Но если этого не случилось или давние друзья оказались далеко, взрослый человек может чувствовать себя одиноко.

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Но найти новых приятелей после 30 лет очень сложно, для этого придется приложить определенные усилия.

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Расширить границы

Со временем мир взрослого человека в городе сжимается до квартиры, работы и похода в магазин. Но, чтобы найти новых друзей, придется выйти из зоны и комфорта и начать посещать места, где можно встретить единомышленников. Фитнес зал, киносеансы, даже парки отдыха.

Но самый действенный и простой способ завязать знакомства — начать изучать что-то новое в группе. Может, вы давно мечтали освоить латину или выучить и испанский? Найдите хобби, которым можно заниматься в группе, именно там, скорее всего, найдутся единомышленники.

Общайтесь

Каждый день мы сталкиваемся с десятком людей. Попробуйте узнать больше о ваше мастере маникюра и наращивания ресниц, тренере по йоге, девушке из соседнего офиса, с которой сталкиваетесь в курилке. Может, именно они станут вашими приятельницами. Иногда мы просто не утруждаем себя даже попыткой узнать человека получше, а потом сетуем на одиночество и отсутствие круга общения.

Заведите питомца

Ничего нет проще, чем разговориться с владельцем симпатичного пса на прогулке со своей собакой. Любимый питомец дает огромное поле для новых знакомств. Есть районные чаты, где владельцы договариваются о совместных прогулках, занятия с кинологом, где хозяева и собаки могут пообщаться, специальные площадки и выставки.

Помогайте

Благотворительные мероприятия — идеальный вариант для поиска новых знакомых. Волонтеры обычно открыты и дружелюбны, они вместе организуют мероприятия, поддерживают друг друга и со временем становятся близкими людьми.

Так вы обретете не только новых знакомых, но и возможность социально реализоваться.

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