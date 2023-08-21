Какие ошибки усугубляют конфликты между людьми

«Таким образом человек не даёт возможности собеседнику понять его точку зрения, а также понять и сами причины своей реакции и эмоций. Согласитесь, предугадать, что может обидеть оппонента, сложно, а если он ещё и отказывается это объяснять — ситуация вовсе заходит в тупик», — заявила Ярикова в беседе с Life.ru.