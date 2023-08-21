Психолог: взрослым людям надо избавляться от влияния родителей

«Сепарация должна быть, взрослые люди должны становиться взрослыми и психически зрелыми. Нам природно хочется от родителей отделиться. Стать независимыми психологически от них. Имеется в виду не то, что ты забыл о них и не общаться. Но влиять родители на взрослого ребёнка уже не могут. Ребёнок может помогать, участвовать, родители могут что-то рекомендовать, тоже могут участвовать. Но человек живёт собственную жизнь и собственные решения должен принимать».