5 золотых правил экономии французов
Франция, Париж – эти звучные названия обычно ассоциируются с роскошью и шиком. Действительно, французские рестораны и курорты готовы предложить путешественникам самый изысканный отдых.
Однако сами французы в обычной жизни проявляют чудеса экономии. Они могут потратить кучу времени на то, чтобы сравнить цены на понравившуюся вещь в разных магазинах. Также жители республики постоянно пользуются купонами и скидками, а в музеи ходят в бесплатные дни.
Женский журнал kleo.ru делится пятью принципами экономии французов.
Первое правило
Французы никогда не допускают порчу продуктов и блюд. Это в России хозяйки любят готовить на неделю вперед и часто вынуждены отправлять в мусорный бак испортившиеся угощения. Француженки, напротив, редко стоят у плиты. Они предпочитают завтракать в кафешках, где берут комплексные предложения, а на ужин и обед разогревают недорогие полуфабрикаты.
Второе правило
Французы и француженки предпочитают покупать качественные вещи, которые будут служить им долгие годы, а то и десятилетия. Жители Франции меняют гаджеты не в погоне за модой, а только после того, как телефон совсем сломается. У них дома может стоять допотопный комод, который был куплен на блошином рынке. Тонкий вкус и готовность тратить время на подбор качественной и недорогой вещи – залог успеха французов.
Третье правило
Также французы не пытаются пустить пыль в глаза окружающим за счет дорогостоящего автомобиля. В нашей стране человек может по уши погрязнуть в кредите, но будет ездить на иномарке. Для европейца это – нонсенс. Французы с радостью приобретают подержанные машины, а то и вовсе пользуются общественным транспортом. Часто обладатели водительских прав берут машину в аренду на нужный период времени. В кредитную кабалу они точно не полезут.
Четвертое правило
Француженки – настоящие иконы стиля, однако среди них практически нет шопоголиков. Жители этой европейской страны рационально подходят к обновлению гардероба. Они совершают покупки не чаще двух раз в год, в период распродаж. Также большой популярностью у французов пользуются сэконд-хэнды. Они приобретают одежду по очень низким ценам, а позже и вовсе могут снова ее перепродать.
Пятое правило
Французы очень экономно подходят к вопросу оплаты коммунальных услуг. В Европе блага цивилизации стоят достаточно дорого, поэтому в этом вопросе нет места расточительству. Житель Франции никогда не станет прибавлять градус тепла на системе отопления, если вдруг стало прохладно. Им проще надеть теплые носки, свитер и закутаться в плед. Возлежать в переполненной водой ванне французы также не будут, они принимают душ и даже в этот момент стараются экономить воду.