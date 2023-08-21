5 золотых правил экономии французов

Франция, Париж – эти звучные названия обычно ассоциируются с роскошью и шиком. Действительно, французские рестораны и курорты готовы предложить путешественникам самый изысканный отдых.

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Однако сами французы в обычной жизни проявляют чудеса экономии. Они могут потратить кучу времени на то, чтобы сравнить цены на понравившуюся вещь в разных магазинах. Также жители республики постоянно пользуются купонами и скидками, а в музеи ходят в бесплатные дни.

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Женский журнал kleo.ru делится пятью принципами экономии французов.

Первое правило

Французы никогда не допускают порчу продуктов и блюд. Это в России хозяйки любят готовить на неделю вперед и часто вынуждены отправлять в мусорный бак испортившиеся угощения. Француженки, напротив, редко стоят у плиты. Они предпочитают завтракать в кафешках, где берут комплексные предложения, а на ужин и обед разогревают недорогие полуфабрикаты.

Второе правило

Французы и француженки предпочитают покупать качественные вещи, которые будут служить им долгие годы, а то и десятилетия. Жители Франции меняют гаджеты не в погоне за модой, а только после того, как телефон совсем сломается. У них дома может стоять допотопный комод, который был куплен на блошином рынке. Тонкий вкус и готовность тратить время на подбор качественной и недорогой вещи – залог успеха французов.

Третье правило

Также французы не пытаются пустить пыль в глаза окружающим за счет дорогостоящего автомобиля. В нашей стране человек может по уши погрязнуть в кредите, но будет ездить на иномарке. Для европейца это – нонсенс. Французы с радостью приобретают подержанные машины, а то и вовсе пользуются общественным транспортом. Часто обладатели водительских прав берут машину в аренду на нужный период времени. В кредитную кабалу они точно не полезут.

Четвертое правило

Француженки – настоящие иконы стиля, однако среди них практически нет шопоголиков. Жители этой европейской страны рационально подходят к обновлению гардероба. Они совершают покупки не чаще двух раз в год, в период распродаж. Также большой популярностью у французов пользуются сэконд-хэнды. Они приобретают одежду по очень низким ценам, а позже и вовсе могут снова ее перепродать.

Пятое правило