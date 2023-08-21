Можно ли дружить с боссом: как держать дистанцию на работе

Хорошо известно, что вести бизнес с друзьями и родственниками – плохая идея. Близкие люди всегда претендуют на особенное отношение к себе, что может мешать эффективности рабочего процесса.

© Кадр из фильма "Предложение"

Многие уверены, что дружить с боссом нельзя. Однако если вашего коллегу и друга неожиданно повысили, менять место работы точно не стоит.

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Как правильно выстроить отношения с другом-начальником, разбирался женский журнал kleo.ru.

Плюсы близких отношений с руководителем

В первую очередь, нужно обратить внимание, что дружба с начальником приносит с собой много бонусов. Очевидно, что на вас не будут взваливать ответственность за все провалы и с пониманием отнесутся к личным обстоятельствам. Также нет необходимости постоянно напоминать о себе. Вряд ли босс может забыть про близкого друга и не дать ему премию. Более того, решение всех спорных вопросов можно организовать в кратчайшие сроки и в приятной обстановке. Если какой-то деловой вопрос необходимо подробно обсудить, просто пригласите начальника на чашечку кофе и в дружеской обстановке разрешите все трудности.

Несомненный плюс заключается в том, что поход на работу перестает быть скучной рутиной. Ведь там вы встречаете близкого человека, с которым приятно проводить время и вместе добиваться результатов. Теплое отношение к боссу гарантирует, что сотрудник постарается сделать все для того, чтобы хорошо выполнить свою работу и не подставить друга.

Минусы дружбы с начальником

Разумеется, близкие отношения с боссом таят в себе и ряд минусов. Так, если подчиненные привыкли относиться к боссу, как к приятелю, который находится с ними на одном уровне, это может привести к излишнему панибратству. Начальника перестанут воспринимать всерьез, его распоряжения будут игнорировать, что негативно скажется на рабочем процессе.

Иногда сотрудникам кажется, что можно особо не напрягаться, так как боссу не хватит духу сделать им выговор или лишить премии. Конечно, такие отношения в коллективе допускать нельзя.

С другой стороны, начальник может использовать дружбу с человеком для того, чтобы решать рабочие вопросы. Например, с ним будет сложно спокойно провести время в кафе – дружеская беседа превратится в сверхурочные с решением трудовых задач. Кроме того, конфликтная ситуация на работе может привести к тому, что вы лишитесь не только места трудоустройства, но и близкого человека.

Как правильно выстраивать отношения