8 повседневных правил этикета, которые стыдно не знать

Есть кое-что пострашнее незнания, какой прибор для чего следует использовать. Ужинаете во дворцах вы не каждый день, а ситуации из подборки наверняка случаются с вами постоянно.

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Вооружайтесь правилами этикета, чтобы производить хорошее в впечатление в любых обстоятельствах и избежать неловкости.

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Позвольте выйти, перед тем как войти

Чрезвычайно полезное правило многие игнорируют — убеждаться в этом приходится буквально повсеместно. Будь то магазин, общественный транспорт или подъезд многоквартирного дома, сначала позволяем всем желающим выйти, а затем уже входим. Соблюдение этой нормы не просто уберегает от неловких ситуаций, когда вы сталкиваетесь с другим человеком или когда вас вынужденно прижали в узком проходе, это как минимум практично. Вам будет гораздо свободнее.

Не отпрашивайтесь в туалет

Когда вам нужно выйти из-за стола (и не только) в уборную, не стоит афишировать цель своей отлучки. Забудьте и нелепые фразочки-эвфемизмы: все знают, что в туалетной комнате вы не будете «припудривать носик». Заявить, что вам «по-маленькому», — фиаско, которое не заслуживает оправданий. Достаточно негромко сказать, что вы выйдете на минутку, и окружающие будут знать: вы вскоре вернетесь. А важный ли телефонный звонок или сигнал от мочевого пузыря вас заставил покинуть общество, пускай останется тайной.

Одевайтесь уместно

Отсутствие упоминаний строгого дресс-кода не освобождает от ответственности за внешний вид: на деловую конференцию неуместно приходить в спортивной форме, а на родительское собрание — в короткой юбке. Даже если вам некому устроить фейс-контроль, не удивляйтесь, что наряды не к месту скажутся на вашей репутации, ведь встречают все еще по одежке. Также не стоит забывать, что даже в курортном городе купальник остается одеждой для пляжа и не предполагает дефиле по проспектам.

Не смотрите в телефон на встречах

Крайняя степень неуважения — скроллить ленту во время разговора. Казалось бы, активная цифровая жизнь должна заставить нас больше ценить общение лицом к лицу, но нет, многие страдают настоящей зависимостью от гаджетов. При встрече убирайте телефон с глаз долой, лежать на столе, даже экраном вниз, ему не положено. В конце концов, если вы ждете важного звонка, об этом стоит предупредить. А лайки, будем откровенны, никуда не денутся, считать их каждые пять минут совсем не обязательно.

Чихайте в левую

Все «грязные» дела лучше делать левой рукой, например прикрывать рот, когда чувствуете, что вот-вот чихнете. Дело в том, что правая рука считается более «социальной». Она пригодится для рукопожатий и прочих непредвиденных контактов с другими людьми. Будет неловко, если придется экстренно ретироваться в дамскую комнату в ответ на протянутую руку.

Будьте пунктуальны

Когда опаздывают другие, мы раздражаемся и злимся, когда опаздываем сами, находится тысяча оправданий, почему выйти вовремя не удалось. Если вы уже замечали за собой дурную привычку всегда приходить позже, чем нужно, для начала приучите себя предупреждать, что задерживаетесь, как только вы осознали, что не успеете к назначенному часу. Приукрашивать реальное положение вещей при этом не стоит: ложь вас не спасет, когда обещанные пять минут превратятся в двадцать.

Носите сумочку самостоятельно

Мало что выглядит так же нелепо, как парень с дамской сумочкой в руках. Несмотря на все допущения унисекс-трендов, в этом вопросе в этикете ничего не изменилось: свою сумку женщина должна носить сама. А если аксессуар стал слишком тяжелым, пора устроить в нем генеральную уборку. Тем, кто буквально понимает фразу «все свое ношу с собой», по крайней мере, стоит побеспокоиться, чтобы в сумке не было откровенного мусора. Случайно выпавшие чеки и мятые салфетки и флайеры хозяйку перегруженной ручной клади не украсят.

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