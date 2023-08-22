Как пережить предательство лучшей подруги: советы психолога

Любое предательство, а особенно со стороны близкого человека, — крайне неприятный момент в жизни, который может надломить личность. Но психологи уверены, что с этой ситуацией просто необходимо справиться и не ждать, когда облегчение наступит само по себе. Специалисты поделились с нами эффективными советами, которые очень пригодятся, если и вы попали в такую ситуацию со своей лучшей подругой.

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«Включаем» голову

А было ли вообще предательство? Возможно, вы слишком себя накрутили, такое тоже вполне реально. Бывают ситуации, когда в отношения близких друзей вмешивается третья сторона, которая и вносит смуту, нарушая гармонию. Подумайте, не стали ли вы с подругой жертвами сплетен и наговоров. Не рубите с плеча и не закатывайте скандал, пока не выясните, правильно ли вы оценили и поняли ситуацию.

Примите свои чувства

Отказываться от произошедшего, если предательство действительно имело место, бессмысленно. Многие люди, пытаясь справиться с неприятными чувствами, идут в отказ, не принимая реальность. Психологи предупреждают, что реальность все равно вас настигнет, а потому важно в первые дни принять тот факт, что с вами произошла неприятная ситуация и ваша подруга стала ее центром. Необходимо осознать, что отношения уже не будут прежними, это неизбежно. Чем быстрее вы начнете принимать и разбирать свои эмоции, не отказываясь от них, тем быстрее ваша нервная система придет в равновесие.

Безалкогольная «вечеринка»